Illa «estreny relacions» amb el Partit Comunista xinès a Pequín Subtítol:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantingut aquest dilluns una trobada institucional amb el Departament Internacional del Comitè Central del Partit Comunista Xinès, un dels principals actors de la diplomàcia xinesa. La reunió ha tingut lloc a la seu del departament, a Pequín, i ha comptat amb la presència del viceministre Ma Hui.

Durant la reunió, s'ha posat sobre la taula la voluntat compartida de teixir vincles més sòlids entre Catalunya i la Xina. Tant Illa com els representants del partit xinès han coincidit en la importància de fomentar la cooperació en matèria econòmica i comercial, i també han destacat el potencial dels intercanvis culturals i lingüístics com a eina per afavorir el coneixement mutu i la projecció internacional.

A més dels aspectes bilaterals, els participants han intercanviat visions sobre la situació geopolítica global. En aquest sentit, han expressat un suport comú a un ordre mundial basat en normes compartides, on el multilateralisme i la col·laboració entre països siguin els pilars per garantir una prosperitat global i equilibrada.

Salvador Illa ha estat acompanyat pel conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i pel conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper. La visita institucional s’emmarca dins d’un viatge oficial a la Xina amb l’objectiu d’intensificar les relacions internacionals del govern català i explorar noves oportunitats de col·laboració amb l’administració i els agents econòmics del país asiàtic.