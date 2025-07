Puigdemont reivindica el perfil negociador de Junts i critica les «renúncies» d’ERC a Madrid

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha insistit que el president espanyol, Pedro Sánchez, no pot donar "per descomptat" el suport del seu partit i ha criticat els partits que "surten negociats de casa", i es deixen "renúncies pel camí" quan truquen a la porta de Madrid. Ho ha fet aquest diumenge al migdia en l'acte de celebració dels cinc anys de la fundació de Junts a la plaça del Firal de Prats de Molló i la Presta, a la Catalunya Nord.

Tot i que Puigdemont no ha mencionat a Esquerra, les seves declaracions fan referència a la proposta de "bloc d'esquerra plurinacional" del portaveu republicà al Congrés, Gabriel Rufián, i a l'acord de finançament entre govern espanyol i Generalitat.

Unes declaracions que ha reafirmat el secretari general Jordi Turull, qui ha situat el partit com a alternativa als que volen normalitzar "la repressió i l'autonomisme resignat". Turull ha alertat que, en un moment en què "altres forces" han optat pel "pragmatisme mal entès", la seva formació "manté viva la flama de l'1 d'Octubre, i l'ambició de construir un país millor per a tothom i un país plenament lliure". En la mateixa línia, Puigdemont ha erigit Junts com el partit dels "manobres de l'esperança" contra els "arquitectes del caos".

El "mètode Junts" per a les negociacions

Davant d'unes 1.500 persones -segons el partit-, el líder del partit ha defensat que el "mètode Junts" implica preguntar-se, davant de qualsevol proposta, si és "positiva" per Catalunya, si respecta les competències i identitat dels catalans, si s’han acceptat les seves demandes, i si serveix per avançar cap a la independència "efectiva".

L'expresident del Govern ha reiterat que Junts incomoda als extrems, als populismes i als que "surten negociats de casa". "El nostre vot no es pot donar mai per descomptat, s’ha de guanyar amb el mètode Junts, el de fer avançar Catalunya sense renunciar a l’1 d’Octubre", ha repetit Puigdemont.

El secretari general Jordi Turull ha defensat que són els únics que no s'han abandonat al descoratjament i a la resignació, i que la independència és "una necessitat urgent per a un país que té els seus recursos espoliats, les seves infraestructures col·lapsades i la seva llengua atacada".

Per la seva banda, la secretària d'organització del partit, Judith Toronjo, -també diputada al Parlament- ha destacat la "veu amable" de Junts, que ha definit com l'"alternativa sòlida i clara", davant el "desgovern" de Salvador Illa. L'exlíder de la JNC ha assegurat que Junts manté "viva" la flama de l'independentisme "mai a canvi de res".

Així mateix, ha advertit que la formació ha d'assumir el lideratge d'una "nova etapa". "Ens juguem la nació", ha subratllat Toronjo, que ha cridat a defensar els valors fundacionals de Junts: l'independentisme i la catalanitat, la defensa de la llengua, de la democràcia, el progrés i la justícia social.

La resposta d'Esquerra: "Aquest supremacisme malaltís"

El portaveu adjunt d'Esquerra, Isaac Albert, ha criticat les declaracions del president de Junts, Carles Puigdemont, a través d'X. Albert ha lamentat el "supremacisme malaltís" i la "superioritat moral alliçonadora" de Puigdemont. "Es creu que ha nascut per manar i per saber el que és bo o dolent", escriu a la publicació.

Aquest supramacisme malaltís, aquesta superioritat moral alliçonadora de qui es creu que ha nascut per manar i per saber el que és bo o dolent, ...

— Isaac Albert i Agut (@isaacalbert) July 27, 2025