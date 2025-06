Els àudios de Santos Cerdán revelen una adjudicació sospitosa d'Adif a Sant Feliu de Llobregat

L'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil sobre els presumptes cobraments de comissions a canvi d'adjudicacions d'obres públiques per part del ja exsecretari d'Organització i exdiputat del PSOE Santos Cerdán ha provocat una crisi al si del partit socialista i del govern espanyol. Mentre Pedro Sánchez ha anunciat una auditoria externa dels comptes del PSOE i ha reiterat les disculpes a la ciutadania per uns fets que assegura que desconeixia, l'oposició li demana la dimissió i Sumar i la resta de socis al Congrés exigeixen més explicacions.

Els àudios trobats en l'anàlisi del telèfon de García i en els quals se centra l'informe que l'UCO ha entregat al Tribunal Suprem assenyalen cinc adjudicacions sospitoses i una d'aquestes es va fer a Catalunya, tal com ha avançat El Món. Es tracta de la licitació d'Adif de les obres de la integració del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat (licitació número 3.19/06110.0016), que es va adjudicar el 22 d'abril del 2019, el mateix dia que es va enregistrar la conversa incriminatòria entre Cerdán i García.

El projecte tenia un cost inicial de 51.760.263,99 euros que es va ampliar fins als 62.026.420,15 i es va adjudicar a Acciona, que va obtenir una puntuació de 39,24 sobre 40. Tal com recull l'informe de l'UCO, García va preguntar a Cerdán aquell mateix 22 d'abril si tenia clar "què volia" amb aquesta operació. "D’acord, i de l’altre que et vaig ensenyar, és el que volíeu no? Això de dalt de Tarragona", diu García. "Llobregat", el corregeix Cerdán.

Més endavant, el 18 de novembre de 2020, Koldo va mantenir una conversa amb el tercer implicat en el cas, el predecessor de Cerdán com a número tres del PSOE, José Luís Ábalos, en què el segon es queixava que Cerdán no li havia fet arribar els diners que havien acordat per les obres a Sant Feliu de Llobregat i unes altres a Múrcia. I el 2 de febrer del 2022 segons l'informe, Koldo retreu a Cerdán que encara "deu" a Ábalos aquestes comissions. Segons la Guàrdia Civil, els tres implicats encara no havien cobrat 450.000 euros de comissions de les obres de Sant Feliu, Sevilla i Logronyo.

Sánchez es disculpa i el PP en demana la dimissió

L'escàndol va obligar Sánchez a comparèixer en una roda de premsa a Ferraz per donar explicacions. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE. "Demano perdó a la ciutadania, als militants i als simpatitzants del PSOE", va dir, abans d'assegurar que fins poques hores abans estava convençut de la "integritat" de Cerdán, tot i que feia temps que circulaven "rumors" d'algunes investigacions en curs. "No existeix la corrupció zero, però sí la tolerància zero", va defensar, i va anunciar una auditoria externa dels comptes del partit i l'impuls d'una "reestructuració" de la direcció federal.

Al seu torn, el líder de l'oposició al Congrés, Alberto Núñez-Feijóo, va qualificar d'"insuficients i decebedores" les explicacions de Sánchez i va exigir-li que convoqués eleccions immediatament. "Quan s'investiga la germana, la parella del president, els assessors, el número dos i fins i tot el fiscal, és evident que el problema és el president. Que no vagi de víctima, perquè les víctimes som tots els espanyols", va reblar.