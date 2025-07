Junqueras evidencia el distanciament amb Rufián

La proposta de confegir un bloc d'esquerra plurinacional verbalitzada per Gabriel Rufián, cap de files d'ERC a Madrid, continua aixecant polseguera dins i fora de les sigles republicanes. El president de la formació, Oriol Junqueras, ja s'hi va referir -per rebutjar-la- aquest diumenge en una entrevista a La Vanguardia, i aquest dilluns hi ha tornat en una roda de premsa a la seu del partit. Preguntat en diverses ocasions sobre la qüestió, Junqueras ha evidenciat el distanciament amb Rufián i amb la proposta, que el cap de files a Madrid ha tornat a posar damunt la taula amb un tuit publicat 36 minuts abans que arrenqués la compareixença programada des de fa dies de l'executiva del partit.

En tot moment, el màxim dirigent republicà ha expressat "respecte" pel portaveu el Congrés, un dels seus escuders més fidels dins la formació -quan ERC es va obrir en canal l'any passat, Rufián sempre va estar al costat de Junqueras, que és qui el va promoure com a veu a Madrid-, però ha descartat confirmar-lo com a candidat en cas que hi hagués eleccions estatals. Ha fet dues valoracions sobre això: que de moment no hi ha comicis convocats -Pedro Sánchez té intenció d'esgotar la legislatura, malgrat les dificultats aritmètiques i polítiques que el condicionen-, i que l'última paraula la tindria la militància. La primavera del 2023, això sí, Junqueras va confirmar-lo abans que ho fessin les bases.

En aquella ocasió, de fet, el president d'ERC -així ho van lamentar sectors de la formació en privat- va situar Rufián com a cap de cartell a Madrid sense que ho hagués decidit la direcció. Sánchez acabava de convocar eleccions a l'Estat després del desastre de les municipals i autonòmiques del maig, i els republicans van tornar a confiar en el portaveu a Madrid. Els republicans van perdre sis escons, però van ser decisius a l'hora d'investir Sánchez. Rufián sempre ha declinat el llenguatge de l'esquerra plurinacional des del faristol del Congrés, però en els últims compassos de la legislatura ha accentuat aquesta tendència fins al punt de posar sobre la taula el disseny d'una candidatura d'aquest estil.

"A veure si quan uns i altres acabin de desfogar-se, filtrar i filosofar sobre una idea podem parlar una mica sobre les seves idees per frenar el que ve: retallades salvatges, il·legalitzacions de partits, empresonaments de polítics. Si les tenen, és clar. Tant de bo atacant-me a mi, PP i Vox deixin de sumar 200 diputats", ha ressaltat el cap de files dels republicans a Madrid en el tuit previ a la compareixença de Junqueras. El president del partit ha rebutjat la idea amb el plantejament que la prioritat és Catalunya, i que les aliances han de ser amb formacions independentistes -com el BNG i Bildu- en àmbits on els resultats es puguin maximitzar, com és el cas de les eleccions europees.

En els comicis comunitaris, ha remarcat el líder republicà, hi ha una única circumscripció, però en unes espanyoles n'hi ha cinquanta. "Nosaltres fem coalicions amb partits que són independentistes", ha apuntat Junqueras, que tanmateix ha recordat que ha defensat Rufián en "infinitat d'ocasions". El cap de files a Madrid sempre ha estat un vers lliure dins del partit, a banda de ser el principal ariet en contra de Junts, amb qui s'ha enfrontat obertament en múltiples ocasions des del faristol del Congrés i des dels micròfons dels mitjans de comunicació. Amb la proposta de bloc d'esquerres plurinacional, de moment, ha topat amb la negativa d'un Junqueras que tampoc el confirma com a candidat.