Els viatges del primer any d'Illa a Palau: quines comarques ha visitat més i quines no ha trepitjat?

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat 97 municipis catalans en el seu primer any com a cap de l'executiu. Segons dades del departament de la Presidència, Illa ha recorregut 7.252,5 quilòmetres per Catalunya (només d'anada) en les 136 activitats diferents que ha dut a terme, entre visites institucionals (86), actes (43) i trobades amb entitats (7).

El Baix Llobregat és la comarca que Illa ha freqüentat més vegades (21), seguida pel Barcelonès (15), el Vallès Oriental i el Vallès Occidental (10), el Tarragonès (7), i el Bages, Osona i el Baix Ebre (5). A banda del territori català, el president del Govern també ha fet 16 visites a Espanya i 9 a l'estranger. En total s'ha reunit amb 612 entitats.

Pel que fa als actes públics, Illa ha dut a terme 805 activitats, entre les quals destaquen 288 actes institucionals, 286 reunions públiques, 131 visites institucionals, 46 reunions del Consell Executiu, 27 activitats al Parlament, i 27 entrevistes a mitjans de comunicació i intervencions o discursos en diversos actes. Les dades comprenen el període entre la seva investidura, el 8 d'agost del 2024, i el 23 de juliol d'enguany.

Els viatges d'Illa, una tria "personal"

Pel que fa al criteri que s'utilitza a l'hora d'escollir les visites, el secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, ha explicat a l'ACN que en molts casos la tria dels municipis és "de caràcter personal i d'iniciativa pròpia" del mateix president, i que també reben demandes per part dels ajuntaments.

El secretari ha subratllat que Illa ja va visitar "pràcticament tot el país" quan era cap de l'oposició, quan va recórrer més de 25.000 quilòmetres, i ha afegit que moltes vegades el president vol anar a veure "expressament" problemàtiques concretes que els alcaldes li van fer arribar durant aquesta etapa anterior.

Un cop visitat el municipi, Amor ha dit que el president trasllada a la seva secretaria les demandes i els compromisos adquirits, i que ells fan una primera trucada de contrast amb els consistoris. Després, segons ha concretat, es deriven aquestes demandes als diferents departaments i es designen persones per a fer-ne un seguiment.

Així mateix, ha apuntat que "s'ha donat un nou encàrrec" als directors dels serveis territorials d'administració local i els delegats del Govern, que és fer un seguiment "moltes vegades presencial" als municipis per veure com estan aquestes demandes. "S'hi està molt a sobre i s'actualitzen quinzenalment aquests temes", ha remarcat.