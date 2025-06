Cuca Gamarra deixarà de ser la mà dreta de Feijóo al PP

Cuca Gamarra deixarà de ser la secretària general del PP a partir del congrés que els populars celebren aquest cap de setmana a Madrid. Segons ha explicat en una roda de premsa a la seu de la formació, Gamarra ha sol·licitat a Alberto Núñez Feijóo ser rellevada perquè ara toca "una etapa diferent". El president del PP ha acceptat el plantejament de la seva número dos, que l'ha acompanyat des que va ascendir al lideratge conservador. Gamarra era la portaveu parlamentària del partit quan Pablo Casado, assetjat per un enfrontament amb Isabel Díaz Ayuso, es va veure obligat a deixar la presidència del PP. Feijóo la va reclutar el 2022 com a secretària general.

El líder gallec, que al Congrés va triar Miguel Tellado com a escuder, haurà d'escollir un nou perfil per situar com a responsable de la maquinària del partit. Gamarra va agafar el relleu de Teodoro García-Egea, número dos de Casado. Cap dels dos formen part de la política activa i van ser durament criticats pels membres de la cúpula que ells dirigien. Casado va triar Gamarra com a portaveu al Congrés com un gest cap al sector liderat per Soraya Sáenz de Santamaría, que va perdre les primàries per liderar el partit i va deixar orfe una generació presumptament moderada i que pretenia posar les bases de l'endemà de Mariano Rajoy. L'encara secretària general, en aquest sentit, era sorayista.

Gamarra -exalcaldessa de Logronyo, afiliada a les Noves Generacions des del 1993- formava part de la direcció de Casado, de la qual pocs en van sobreviure políticament després de la caiguda del líder. Feijóo la va reclutar i, des de la feina de secretària general, ha estat un perfil actiu a l'hora d'intentar desacreditar el govern espanyol i de criticar els pactes amb l'independentisme. El més probable és que no deixi del tot la cúpula del PP, que s'haurà de renovar en aquest congrés, i que ocupi tasques vinculades a l'àrea de justícia. Una de les més delicades que existeixen en aquests moments, tenint en compte que els tribunals influeixen en el dia a dia de l'activitat política.