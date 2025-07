Les perles de la nova portaveu del PP: de «la banda del 3%» a Rufián «gandul»

La baixa de Cuca Gamarra a la cúpula del PP ha deixat una nova cara visible al partit. Miguel Tellado és el nou secretari general dels populars i el seu actual càrrec de portaveu al Congrés dels Diputats l'ha assumit la diputada Ester Muñoz. Els canvis es faran efectius durant el congrés extraordinari que els populars celebraran aquest cap de setmana a Madrid.

"Són dues persones joves amb experiència", ha remarcat Feijóo. Tellado té 51 anys, mentre que Muñoz en té 40. La futura portaveu parlamentària s'ha anat creant un tarannà combatiu -també a les xarxes socials- en referència als membres del govern espanyol, i té un paper actiu en les sessions de control. A les xarxes socials, acumula bones perles que ha recollit l'usuari d'X @trikimonamur, algunes d'elles amb l'independentisme com a protagonista.

L'«organització criminal» independentista

El 2020, Muñoz sortia en defensa de la monarquia. Ho feia com a reacció a unes declaracions de Pere Aragonès, llavors vicepresident de la Generalitat, que deia que els borbons eren una "organització criminal" abans de la visita de Felip VI al Monestir de Poblet. "Pobre borrec", deia sobre l'expresident de la Generalitat.

"L'única organització criminal que hi ha és la que fa dècades que espolia Catalunya", deia Muñoz, fent referència a la "banda nacionalista i independentista del 3%". A més, la nova portaveu del PP afegia que els Països Catalans "no han existit mai" i que Catalunya "té rei des de fa mil anys".

«Gandul» a Rufián i «ploramiques» a Romeva

Muñoz també ha repartit a dirigents d'ERC. Deu dies després de respondre a Aragonès també es despatxava amb Raül Romeva. Muñoz deia que l'exconseller d'Exteriors era un "ploramiques" i li demanava assumir les conseqüències d'haver generat un suposat "enfrontament entre ciutadans, generant odi i promovent la violència". "Vau intentar robar-nos el nostre país, ara no ploris", sentenciava.

El rastreig de xarxes socials que feia Muñoz era prou exhaustiu. La nova portaveu del PP ha dit "gandul" a Gabriel Rufián en diverses ocasions, però n'hi ha una d'especialment cridanera. I és que Muñoz va trobar un tuit del portaveu d'ERC a Madrid que era similar a un que havia fet l'humorista Òscar Andreu i ella va lligar caps: Rufián és tan "gandul" que li havia plagiat el tuit a Andreu.

El PNB, independentista?

La nova mandatària popular veu independentistes per totes bandes. El 2019 acusava Andoni Ortuzar, llavors president del PNB, de voler manar als jutges allò que havien de decidir. "Aquí la cosa important és la independència, sembla que la democràcia està sobrevalorada", deia amb ironia.

El negacionisme dels Països Catalans també s'aplica a Euskal Herria, segons Muñoz. La nova portaveu del PP deia el 2020 que aquesta denominació "és un invent del segle XXI que no se sustenta en res" i deixava anar una expressió prou clara del seu pensament: "Un país no se sustenta en una llengua". "Tenim comunistes al govern d'Espanya, el feixisme ja ha abraçat la democràcia", deia, encara sobre els bascos, davant el pacte de Pedro Sánchez amb Bildu per a una investidura.

La falta de respecte cap a les víctimes del franquisme

Més enllà dels insults tuitaires, un dels moments més polèmics de Muñoz va ser el febrer de 2019, quan era senadora. Durant una intervenció a la cambra alta espanyola, la nova portaveu del PP va faltar el respecte a les víctimes del franquisme. Sobre la partida de 15 milions d'euros per treure restes de les fosses, Muñoz va assegurar que eren per "desenterrar uns ossos".

En els perfils que s'han publicat sobre ella en els últims mesos s'hi destaca que compleix amb els requisits que busca Feijóo per rejovenir les cares del partit i competir amb Vox, que té en el votant jove bona part de la bossa que li ha permès créixer en els últims mesos. El perfil mediàtic de Muñoz, molt bel·ligerant a les xarxes socials, s'ha vist premiat en l'última legislatura en programes de màxima audiència.