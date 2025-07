Robatori a la casa de José Luis Ábalos a Madrid

Una mica més de llenya al foc per a la història corrupta que rodeja el PSOE. La casa de José Luis Ábalos a Madrid ha patit un robatori durant la matinada d'aquest dimarts, tal com ha avançat OkDiario i ha pogut confirmar Europa Press a partir de fonts policials. Cal recordar que l'exministre de Transports i exsecretari d'organització socialista està investigat per la participació en la trama corrupta juntament amb el seu exassessor Koldo García.

El domicili, que està situat al carrer Humilladero del barri madrileny de la Latina, ha estat escenari d'un robatori amb força. Els fets s'han produït al voltant de les dotze de la matinada d'aquest dimarts i els autors del robatori s'han emportat objectes personals i diners. A l'arribada a l'habitatge, els agents de la policia espanyola l'han trobat desordenat, sense que per ara hagin transcendit més detalls.

Davant la situació i sense cap pista de la identitat i la ubicació dels lladres, la policia espanyola ha obert una investigació per mirar d'esbrinar els fets. L'habitatge era propietat d'Ábalos i la seva exdona, tot i que la filla gran del matrimoni va passar a ser-ne la cotitular després del divorci dels pares.

Cerdán, a presó; Ábalos i Koldo, en llibertat

Cal recordar que el tercer perfil polític implicat en el cas és Santos Cerdán, ara a presó. El Tribunal Suprem ja ha desestimat el recurs presentat per l'exsecretari d'Organització del PSOE contra la presó provisional que compleix a Soto del Real.

Tal com ha indicat l'alt tribunal, se'l mantindrà entre reixes per evitar el risc de destrucció de proves i pels indicis que apunten que Cerdán tindria un "paper directiu" a la trama de corrupció integrada per Ábalos i Koldo, que estan en llibertat. "Possibilitats com concertar-se amb altres investigats, destruir documents, fabricar-ne de nous, influir testimonis o ocultar béns i sumes de diners legitimen amb escreix la mesura cautelar enfront del recurrent", diu el Suprem.

"El tracte desigual no és discriminatori, sinó justificat en circumstàncies no coincidents", apunta el Suprem pel que fa a la decisió de mantenir Cerdán a Soto del Real mentre Ábalos o Koldo García es mantenen en llibertat. Finalment, la interlocutòria rebutja que s'estigui vulnerant la presumpció d'innocència de l'exdirigent socialista tot recordant que valorar indicis racionals en fase d'instrucció no significa considerar culpable l'imputat, sinó que simplement hi ha motius raonables per instruir una investigació.