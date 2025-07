Sánchez descarta canvis al govern espanyol després de la cita estival amb Felip VI

"No hi haurà crisi de govern". Aquesta és una de les frases més destacades de la intervenció del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la compareixença posterior a la tradicional cita estival amb el rei Felip VI al Palau de Marivent de Palma. El posicionament arriba l'endemà que es comprometés a presentar els pressupostos generals de l'Estat per al 2026, que s'acabaran convertint en el termòmetre per saber exactament de quins suports disposa al Congrés dels Diputats. Pel que fa a altres aspectes, Sánchez ha demanat als presidents autonòmics del PP que apliquin la llei d'habitatge per limitar el preu del lloguer, que suposa un llast per a la ciutadania, també a les Illes Balears.

En la roda de premsa posterior al consell de ministres celebrada fa unes hores, el govern espanyol ha insistit en la idea que els pressupostos sortiran de l'executiu estatal, però no ha quedat garantit que es portin al Congrés dels Diputats. El PSOE no disposa de la seguretat absoluta -al contrari- que el ple tiri endavant els comptes. ERC, per exemple, està atenta a si hi ha avenços substancials en matèria recaptatòria per fer avançar el finançament singular, i Junts encara espera que es concreti l'oficialitat del català a Europa o bé que es traspassin definitivament les competències en immigració. Podem, dins del bloc a l'esquerra del PSOE, continua molt allunyat de Sánchez i també de Sumar.

El president del govern espanyol, en tot cas, també s'ha volgut referir a la polèmica que envolta el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, que està a un pas del judici oral pel presumpte cas de filtració de dades vinculades a la parella d'Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid i una de les veus principals del PP a tot l'Estat. "El consell de ministres ja ha manifestat la posició. Fem costat al fiscal, creiem en la seva innocència. Té l'aval i el suport del govern espanyol", ha apuntat Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, després de saber que s'ha confirmat el processament de García Ortiz, n'ha demanat una vegada més la dimissió. De moment, això sí, continuarà en el càrrec.

Pel que fa a la resta de qüestions que el president del govern espanyol ha tractat amb el monarca, l'actualitat internacional ha marcat part de la trobada, com ara l'acord comercial entre els Estats Units i la Unió Europea (UE) per la política aranzelària. En clau econòmica, Sánchez ha tornat a treure pit de les dades macro, tot i que s'ha mostrat preocupat per l'existència de "milions" de nens i nenes que pateixen pobresa infantil a l'Estat. Malgrat això, el líder del PSOE ha posat en valor les dades de creixement que atorguen els organismes internacionals a l'economia espanyola, i ha insistit en la idea que ara la prioritat ha de ser resoldre la carpeta de l'habitatge de la mà de les autonomies.