La Moncloa referma el compromís de presentar pressupostos però no garanteix portar-los al Congrés

El govern espanyol ha refermat aquest dimarts, després del consell de ministres, el compromís “clar i rotund” de Pedro Sánchez de presentar els pressupostos: “Els presentarem, som molt conscients del que hem de fer: consensuar, negociar amb els diferents grups parlamentaris”. La ministra portaveu, Pilar Alegría, ha expressat que “la voluntat del govern és clara”. La vicepresidenta Yolanda Díaz ho ha corroborat tot recordant que presentar els comptes generals de l’Estat és “un mandat constitucional”.

Sobre si es presentaran els pressupostos a la taula del consell de ministres o bé al Congrés, que requereix un debat i una votació que es pot perdre, la portaveu ha insistit en què no volen “avançar 25 pantalles. Sobre qüestions futures preferim no opinar”. Pel que fa als socis de la investidura, Alegría ha destacat que “socis són només els partits que formen el govern, la resta són els grups parlamentaris”.

La presentació d’una qüestió de confiança ha estat una de les possibilitats que s’han plantejat perquè Pedro Sánchez pogués romandre a la Moncloa fins al final de la legislatura. Finalment, sembla que la negociació dels comptes de l’Estat tindrà un component de qüestió de confiança, tenint en compte que el líder socialista passa pel moment de més fragilitat des que va arribar a la presidència espanyola. No ho tindrà fàcil. Esquerra ja ha deixat palès que el finançament singular no va bé, Junts té carpetes pendents com el català a la UE, de nou ajornat, i el traspàs de les competències en immigració. Per la seva banda, Podem ha decidit fa setmanes trencar amb els socialistes.

L’executiu ha mostrat aquest dimarts la seva satisfacció per la bona notícia coneguda avui: l’economia espanyola ha crescut un 0,7% el segon trimestre, que suposa un 2,8% més respecte de l’any passat. El consum privat i la inversió productiva i en construcció els elements que contribueixen a la dinamització econòmica. La setmana passada, es van superar els 22 milions d’afiliats a la seguretat social.

Han comparegut, a banda d'Alegría, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; i els titulars de transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i de la Funció Pública, Óscar López. Díaz ha presentat l’acord per ampliar en tres setmanes els permisos retribuïts, posant en valor les dades d’ocupació, amb 22 milions d’afiliats i onze de les disset comunitats amb un atur del 9%. Díaz ha subratllat que els permisos estan retribuïts al cent per cent, a diferència del que passa a altres països, com Alemanya, on es retribueixen al 70%.

Óscar Puente ha presentat l’acord per a la creació de Rodalies Catalunya, amb una participació del 51% de Renfe amb capital inicial de dos milions d’euros, de la qual ha destacat com un exemple de “cogovernança” amb les comunitats. Ha explicat que les inversions, l’arribada de nous trens i una gestió eficaç són el que garanteixen un bon funcionament del servei, i és el tercer factor el que explica la creació de la nova companyia. En els propers 2-3 anys, ha dit, aquesta combinació d’obres, trens i governança assegurarà que els usuaris notin una millora en els serveis. “Avui es materialitza el compliment d’un compromís polític”, ha afirmat Puente.