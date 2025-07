El Tribunal Suprem (TS) ha donat suport a la decisió del magistrat Ángel Hurtado de processar el fiscal general, Álvaro García Ortiz, per un presumpte delicte de revelació de secrets. La Sala d'Apel·lació ha desestimat els recursos presentats per la Fiscalia i la defensa de García Ortiz, i per tant el fiscal haurà d'anar a judici. En canvi, la sala del Suprem ha arxivat la causa contra Pilar Rodríguez, cap de la Fiscalia Provincial de Madrid.

Les acusacions demanen fins a 6 anys de presó per García Ortiz, per la filtració d'un correu en el qual Alberto González Amador va reconèixer haver comès dos delictes fiscals. González Amador és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La decisió té lloc nou mesos després que el Suprem assumís la investigació el passat octubre. Inicialment, el cas es va instruir al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però l’octubre passat va passar al Suprem en ser aforat el fiscal general. Encara que en un primer moment el tribunal va considerar que la nota de premsa no constituïa per si sola un delicte, posteriors diligències van ampliar el focus de la investigació.

En concret, s’ha indagat sobre possibles filtracions a la premsa de les diligències fiscals contra González Amador i la difusió d’un correu electrònic enviat per la seva defensa el 2 de febrer de 2024, on es proposava reconèixer els delictes a canvi d’un pacte amb la Fiscalia. Aquest gener, Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va reconèixer al Tribunal Suprem que també va difondre el correu del fiscal que investigava la parella de la dirigent del PP, Alberto González Amador.

Reacció del PP i del govern espanyol

El PP no ha tardat a fer-se ressò de la decisió. El seu líder Alberto Núñez Feijóo ha afirmat en una publicació a X que García Ortiz ha de "dimitir immediatament". Feijóo considera que "qui s'asseu al banc dels acusats no pot dedicar-se a perseguir delictes". Per la seva banda, el govern espanyol manté el seu suport al fiscal general de l'Estat, i la seva posició segueix com estava fins ara. A la vegada que es conserva també una posició de màxim respecte a la tasca judicial.