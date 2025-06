La Moncloa defensa el fiscal general i acusa el jutge d’actuar «sense proves»

El govern espanyol ha mostrat aquest dimarts el seu suport total al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, processat pel Tribunal Suprem per suposada revelació de secrets en el cas que afecta la parella d’Isabel Díaz Ayuso, assenyalant que “hi ha alguns jutges que fan coses difícils d’entendre”. Així ho ha dit la ministra portaveu, Pilar Alegría, després del consell de ministres celebrat a la Moncloa.

Alegría ha al·legat la “presumpció d’innocència” i el fet que la decisió “no és un acte ferm, es pot recórrer”. La portaveu ha destacat el suport en el fiscal general i tot el personal de la fiscalia per la “feina magnífica que fan perseguint el delicte”. Ha assegurat que “no hi ha cap prova clara que assenyali la culpabilitat del fiscal general de l’Estat”, tot negant “rotundament cap instrucció des del govern espanyol a la fiscalia” i lamentant que el jutge instructor ho assenyali “sense proves”.

Pilar Alegría també ha insistit en el fet que hi ha el testimoni de molts periodistes que han assegurat, sota jurament, que coneixien de moltes hores abans el contingut dels correus sobre el cas al marge del fiscal general. Un detall important que el magistrat ha bandejat.

El dictamen de la Comissió "valida" l'amnistia

A una pregunta sobre el dictamen de la Comissió Europea sobre l’amnistia, Alegría ha subratllat els aspectes més positius per al govern espanyol: “No considera que s’hagin afectat els interessos financers de la UE ni que s’utilitzessin fons europeus durant el procés independentista. El dictamen “valida l’aplicació de l’amnistia en el cas de malversació”, destacant que és el que afecta els líders polítics i està pendent de resolució. “És un dictamen no vinculant però ens sembla “positiu” i “s’acosta a l’aplicació total de l’amnistia”.

El consell de ministres s'ha reunit l'endemà que el Tribunal Suprem dictés una resolució clau que acosta el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, al banc dels acusats. El jutge Ángel Hurtado ha acordat transformar les diligències prèvies en un procediment abreujat, pas previ a l'obertura formal de judici oral, i imputa al fiscal general un presumpte de revelació de secrets per la filtració de dades d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Segons Hurtado, hi ha "indicis sòlids" que apunten a García Ortiz com a autor d’una filtració d’informació confidencial relacionada amb una investigació per presumpte frau fiscal. Els fets es remunten al mes de març de 2024, quan la Fiscalia va fer pública una nota de premsa detallant intercanvis de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal del cas, Julián Salto. Al costat del fiscal general ha estat processada la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid pels mateixos fets. Les parts disposen de tres dies per presentar recurs abans que es decideixi si se celebra o no el judici oral.

Una greu crisi institucional

Es tracta d’una greu crisi institucional al cim de l’Estat. García Ortiz ha manifestat la seva innocència i l’executiu espanyol ja va reiterar que li dona tot el suport. Per la seva banda, el PP ja ha reclamat la seva dimissió immediata. Cal recordar que el jutge Hurtado és un magistrat que arrossega una trajectòria controvertida. Va passar de l’Audiència Nacional al Suprem fa cinc anys, quan el CGPJ estava controlat per l’ala més conservadora del poder judicial. Va instituir el cas Gürtel, considerant que Mariano Rajoy no havia de declarar ni com a testimoni i es va negar a signar la sentència de culpabilitat del judici.