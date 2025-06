Processen el fiscal general per revelació de secrets en el cas de la parella d’Ayuso

El magistrat de la Sala Penal del Tribunal Suprem, Ángel Hurtado, ha dictat aquest dilluns una resolució clau que acosta el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, al banc dels acusats. Hurtado ha acordat transformar les diligències prèvies en un procediment abreujat, pas previ a l'obertura formal de judici oral, i imputa a García Ortiz un presumpte delicte de revelació de secrets per la filtració de dades d’Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

La resolució, feta pública aquest matí, considera que hi ha "indicis sòlids" que apunten al màxim responsable del Ministeri Fiscal com a autor d’una filtració d’informació confidencial relacionada amb una investigació per presumpte frau fiscal. Els fets es remunten al mes de març de 2024, quan la Fiscalia va fer pública una nota de premsa detallant intercanvis de correus electrònics entre la defensa de González Amador i el fiscal del cas, Julián Salto.

Inicialment, el cas es va instruir al Tribunal Superior de Justícia de Madrid, però l’octubre passat va passar al Suprem en ser aforat el fiscal general. Encara que en un primer moment el tribunal va considerar que la nota de premsa no constituïa per si sola un delicte, posteriors diligències van ampliar el focus de la investigació.

En concret, s’ha indagat sobre possibles filtracions a la premsa de les diligències fiscals contra González Amador i la difusió d’un correu electrònic enviat per la seva defensa el 2 de febrer de 2024, on es proposava reconèixer els delictes a canvi d’un pacte amb la Fiscalia.

Juntament amb García Ortiz, també ha estat processada la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid pels mateixos fets. Ara, les parts disposen de tres dies per presentar recurs abans que es decideixi si se celebra o no el judici oral. Aquest cas suposa un cop dur per a la cúpula del Ministeri Fiscal i obre una crisi institucional sense precedents en el si del poder judicial espanyol.