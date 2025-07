Puigdemont i Junqueras, entre els convidats a la Universitat Catalana d'Estiu

La Universitat Catalana d'Estiu, que es fa a Prada un any més entre els dies 17 i 24 d'agost, ha confirmat aquest dimarts alguns dels convidats que hi assistiran. Destaquen l'expresident Carles Puigdemont i l'exvicepresident Oriol Junqueras, que hi passaran els dies 19 i 18 d'agost, respectivament, o l'expresident Quim Torra, que hi serà el dia 22 d'agost. També el president del Parlament i exconseller, Josep Rull, el dia 21 d'agost, o la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, el 23. Tots ells passaran pel Liceu Renouvier de Prada, que serà l'epicentre de la política catalana durant l'estiu. Un altre dels noms destacats serà el de l'abat de Montserrat i prior de Cuixà, Manel Gasch, que va rebre algunes crítiques arran de la visita de Felip VI a l'abadia ara fa unes setmanes. A l'UCE d'enguany, que combina cursos acadèmics, formació cultural i també esbarjo, també es retrà homenatge a Salvador Espriu i Josep M. Llompart.