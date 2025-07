La Mesa del Parlament recomana als grups agilitzar els procediments legislatius

La Mesa del Parlament ha aprovat aquest dimarts, en la darrera reunió del període de sessions, un paquet de recomanacions adreçades als grups parlamentaris per agilitzar i millorar els procediments legislatius. En declaracions a periodistes el president de la cambra, Josep Rull, ha explicat que la voluntat de la Mesa és que les tramitacions legislatives no s’allarguin més de sis o set mesos, amb la idea d’aconseguir un Parlament més “diligent i amb molta qualitat legislativa”. Entre altres recomanacions, l'òrgan demana als grups que un cop superat el debat de totalitat d’una iniciativa designin al més aviat possible els membres de la ponència que l’haurà de tramitar perquè avaluïn les audiències que s'hauran de fer. Per al tràmit d’audiència, també recomana que els grups redueixin els temps d’intervenció. En el cas de les tramitacions per lectura única, la Mesa recomana que un cop acordada aquesta tramitació exprés i acabat el termini de presentació d’esmenes es reuneixin, de manera informal i actuant com a ponència, un representant de cada grup parlamentari per analitzar les esmenes presentades a fi d’evitar incongruències en el text final.