El Parlament investigarà la protesta d'un membre de CGT contra la consellera Niubó durant una comissió

La Mesa del Parlament ha tramitat aquest dimarts, en la darrera reunió del període de sessions, un escrit del PSC que demana que s'iniciï un procediment per esclarir la protesta d'un membre del sindicat CGT Ensenyament durant l'última compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, en la comissió d'Educació del passat 22 de juliol.

El membre del sindicat, convidat a la comissió, va interrompre la sessió i es va apropar a la consellera mentre cridava "Escolteu els treballadors", "Fora decret de plantilles" i "Niubó dimissió" en protesta per les alteracions en el procés d'adjudicació de places docents per al curs vinent.

Així, en l'escrit que la Mesa ha admès a tràmit, els socialistes demanen investigar quin grup parlamentari va convidar el membre del sindicat que va protagonitzar els fets i prendre mesures per a evitar que això no es torni a repetir. Fonts de l'òrgan parlamentari han explicat que el Parlament "no pot quedar inadvertit" davant d'aquests fets i han apel·lat al "respecte recíproc" que s'espera amb les invitacions a les sessions parlamentàries.

Niubó va comparèixer a petició pròpia al Parlament per donar explicacions davant d'un fet "greu" que va reconèixer que "fa mal" a la credibilitat i al prestigi del Departament d'Educació. Niubó va detallar que un funcionari, per una decisió "unilateral", va fer una reserva de 878 llocs de treball a personal interí, quan haurien d'haver passat a places ordinàries per a funcionaris. Ho va fer "sense consultar el director general, ni la secretaria general ni la consellera".

Per aquests fets, la consellera va destituir el subdirector de Plantilles, Provisió i Nòmines, Enric Trens.