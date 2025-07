El Govern evita culpar Montero dels retards en el finançament: «No és just assenyalar una sola persona»

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha evitat centrar la crítica en la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, pels retards en la negociació del finançament singular. Davant els retrets d'ERC, que fa setmanes que assenyala Montero com a responsable de la mala marxa de les converses, Paneque ha dit que "no és just assenyalar una sola persona", i menys encara quan es tracta d'una carpeta tan complexa i que provoca un gran "soroll polític". "Anem avançant en la direcció adequada", ha insistit.

Des d'ERC ja advertien dilluns que les negociacions van malament i en feien responsable Montero, amb l'argument que actua "com a candidata" del PSOE a Andalusia. Paneque ha dit que "hi ha diversos elements que fan que la negociació sigui complexa i soroll polític", ha apuntat. Entre els negociadors hi ha el convenciment que el fet que Montero compagini el càrrec de vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda amb el de candidata socialista a Andalusia no ajuda a la carpeta del finançament.

En tot cas, que la qüestió tributària no avança a bon ritme. Si després de la comissió bilateral es va dir que es presentaria un pla director per a l'enfortiment de l'Agència Tributària de Catalunya, elaborat amb l'ajuda de l'empresa Indra, i que havia de posar les bases per recaptar l'IRPF, la portaveu Paneque ha admès que això no es farà fins després de les vacances. "S'està treballant, però requerirà un temps més", ha indicat, i ha recordat que la setmana passada es va nomenar un grup d'experts i un comissionat -exdirectiu d'IBM- per enfortir l'ATC.

"Tot plegat requerirà més temps del que havíem previst", ha admès, perquè no és senzill convertir l'agència catalana en una hisenda similar a l'espanyola. Només per l'IRPF, la Generalitat passaria de recaptar 5.000 milions d'euros fins als 30.000 milions, amb tot el que això suposa en l'àmbit tecnològic i de recursos humans. "L'ATC no té cap informàtic en plantilla", ha posat d'exemple la portaveu, en contraposició amb els 1.500 que té l'agència espanyola.

Sigui com sigui, la consellera ha volgut agrair a ERC l'esforç posat fins ara en les negociacions i ha entès la "frustració" del partit de Junqueras per la dificultat en les converses, perquè les negociacions no van tan ràpidament com el Govern voldria. En l'última roda de premsa del curs polític, Paneque s'ha referit més d'una vegada al principi d'ordinalitat, peça fonamental del model de finançament, també pel Govern, malgrat que no apareix en l'acord de la reunió bilateral.