Pacte Govern-ERC per reforçar la Hisenda catalana en ple pols pel paper de Montero

El Govern i ERC han pactat una modificació del règim jurídic de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) per adaptar-la a les noves necessitats derivades de l'acord pel finançament. En aquest sentit, el consell executiu es compromet a aprovar un decret el 26 d'agost, just a la tornada de les vacances, que atorgui a l'Agència plena autonomia en matèria de personal i que estableixi la figura del contracte programa com a instrument de governança. L'acord entre socialistes i republicans estableix també que es crearan dos nous cossos de perfils professionals: el cos d'agents tributaris i el cos superior d'informàtica tributària. Tot plegat, en ple pols pel paper de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que ERC acusa de bloquejar les negociacions mentre l'executiu evita fer-la responsable dels retards. Des de la Xina, Salvador Illa ha dit que Montero és una "peça clau" perquè es pugui complir l'acord.

L'acord suposa un pas endavant perquè l'ATC disposi de les eines jurídiques i administratives per exercir les noves competències un cop es desplegui el nou model, que implica un augment molt significatiu de les funcions que haurà de fer l'Agència catalana. Només per recaptar el 100% l'IRPF, suposaria passar dels actuals 5.000 milions d'euros fins als 30.000 milions, amb el repte tecnològic i de recursos humans que suposa. A tall d'exemple, la Hisenda espanyola té 1.500 informàtics, però la catalana no en té cap, segons ha explicat Paneque. Per això a Palau ja admeten que la fita de recaptar-lo íntegrament l'any 2026, com preveia l'acord d'investidura, no es podrà complir.

L'acord s'ha fet públic aquest dimarts a la tarda a través d'un comunicat, després de la roda de premsa del Govern. El decret que s'aprovarà a la tornada de vacances modificarà el llibre segon del codi tributari de Catalunya, que regula l'administració tributària de la Generalitat. Entre les novetats, destaquen l'establiment del contracte programa com a instrument de governança, amb les línies estratègiques, indicadors de seguiment i recursos necessaris, i la creació dels nous cossos tributaris, amb perfils professionals i adaptats a les necessitats reals de l'agència, que passarà a tenir més autonomia per dissenyar la seva estructura organitzativa i gestionar el personal.

El pacte arriba després que el partit d'Oriol Junqueras hagi expressat el seu malestar per la lentitud en les converses, sobretot pel que fa a la recaptació de l'IRPF. Ahir mateix, Junqueras va advertir que la negociació no anava bé i en culpava Montero. Aquest dimarts, la portaveu del Govern ha evitat culpar la vicepresidenta espanyola -i candidata del PSOE a Andalusia-. "No seria just culpar una sola persona", ha dit Sílvia Paneque. El Govern manté la previsió de presentar les línies mestra del pla director per enfortir l'ATC abans d'acabar el mes.