Francisco Correa confessa la Gürtel: «Volia viure a Panamà per no pagar impostos»

20 dels 25 acusats en l’última causa de la trama Gürtel que avui s’ha començat a jutjar a l'Audiència Nacional han pactat amb la Fiscalia i s’han declarat culpables de delictes de frau fiscal, blanqueig de capitals, falsedat documental i associació il·lícita. Entre altres és el cas del líder de la trama, Francisco Correa, i de l’exsecretari d’Organització del PP de Galícia, Pablo Crespo. Així ho ha apuntat la fiscalia de l'Audiència Nacional durant la primera sessió del judici oral. Tots ells han presentat un escrit de reconeixement de fets que els assegura una petició de penes més baixa.
El judici de la peça principal de la Gürtel s’ha iniciat després de 16 anys d’investigació. La fiscalia demanava 77 anys de presó per a Correa i Crespo, que ja han complert part de les condemnes que els havien imposat en anteriors judicis. Segons el jutge instructor, José de la Mata, tots dos, juntament amb altres com els assessors fiscals Luis de Miguel i Ramón Blanco, van obtenir beneficis multimilionaris fruit de la concessió d’adjudicacions irregulars, i van cometre un frau a Hisenda de 24,8 milions d’euros.
La d’aquest dilluns ha estat la primera sessió de la peça principal del judici per la trama Gürtel, que aborda els possibles delictes contra Hisenda per part dels líders de la trama. En concret, l’evasió fiscal i el blanqueig de capital dels beneficis de les activitats il·lícites que s’han abordat en la resta de causes. Segons la Fiscalia, entre 1998 i 2009 Correa va liderar un entramat societari amb empreses pantalla per ocultar els guanys de l’obtenció de contractes públics mitjançant “suborns”.
Correa volia viure a Panamà per no pagar impostos
En la seva declaració d’aquest dilluns, Correa ha esquivat part de les preguntes de la Fiscalia i de les defenses de la resta dels acusats afirmant que “no recorda” uns fets que van tenir lloc “fa més de 20 anys”. Ha afirmat que compaginava la direcció d’empreses d’esdeveniments amb una activitat de “lobby”, tot i que ha admès que no pagava impostos pels guanys que obtenia. Ha renunciat al seu dret d’última paraula, i fruit de l’acord el president del tribunal li ha comunicat que ja no haurà de tornar a la sala fins al final del judici.
Correa ha assegurat a la seva declaració que no va pagar impostos, que no va presentar declaracions tributàries i que no apareixia com a titular de comptes bancaris a Espanya. Sobre això, ha admès que va intentar aconseguir la residència a Panamà a canvi de més de 300.000 dòlars a través d'una de les acusades, que el va "estafar" -ha dit- perquè no se la va aconseguir. "Jo estava buscant la residència per evitar tributar a Espanya", ha confessat el líder de Gürtel, precisant que no va arribar a obrir un compte al país centreamericà perquè el van detenir abans.