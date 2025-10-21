La misteriosa estació de Correus rep els primers visitants 50 anys després de la seva clausura

Aquest dimarts a la matinada, l'antiga parada de Correus, situada entre les parades de l'L4 Jaume I i Barceloneta, ha tornat a obrir les seves portes 50 anys després del seu tancament amb motiu del centenari de la xarxa de metro de Barcelona. La visita ha sigut la primera de nou jornades nocturnes en les quals s'ensenyarà aquest espai històric.
La parada de Correus va tancar l'any 1972 i des de llavors la seva existència sota terra ha sigut un misteri. Ara, l'excepcionalitat de les nou visites programades permet els barcelonins i barcelonines poder veure les restes. La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicat que aquestes visites no es podran fer gaire sovint en el futur i, tot seguit, ha ressaltat la gran expectació rebuda. A més, a causa de l'èxit, ha anunciat que la visita a la misteriosa estació de Correus no serà l'única, sinó que també s'obriran noves visites a l'estació fantasma de Gaudí i al taller de les instal·lacions del ZAL que donen servei a les línies nou i deu.
La tinenta d'alcaldia de Barcelona ha comentat que perquè el metro funcioni a partir de les 5 del matí, la parada de Correus no pot funcionar regularment, tot i que no descarta que pugui tornar el seu ús. Les dificultats tècniques de l'estació no han permès fer una rehabilitació, només conservar-ne alguns anuncis i netejar-la i posar-hi elements d'àudio, com el so recreat de les obres quan la van construir l'any 1934.
Els primers visitants d'aquest dimarts a la matinada han començat la ruta a l'andana de Jaume I direcció La Pau, han baixat a les vies i han caminat durant uns 200 metres fins a arribar a les restes de Correus, que es poden entreveure viatjant en l'L4 entre Jaume I i Barceloneta. Els visitants han destacat la gran diferència que hi ha de veure la parada dins del metro a gran velocitat amb poder veure-la allà mateix, ja que asseguren que des de dins el metro es viu diferent.
38 anys d'història
L'estació de Correus es va inaugurar el febrer del 1934 al final de la Via Laietana, a tocar de l'estació de Correus. Es tractava d'una estació excepcional, tenia només una boca que donava al carrer, una via -ja que era final de línia- i una caseta del cap d'estació a les andanes. L'estació va rebre tres renovacions, el 1946, 1949 i 1956. En aquestes reformes, es van canviar fluorescents i es van allargar les andanes, entre d'altres. Una d'aquestes andanes, d'1,81 metres d'amplada, era de servei perquè el maquinista mogués d'un extrem a l'altre el tren quan arribava al final de línia, mentre que l'altra era dels passatgers.
Amb motiu de les planificacions fetes als anys 70, el 20 de març de 1972 van decidir clausurar la parada. Es va obrir una nova estació a la Barceloneta i es va allargar l'L4; això va fer que, per part de les autoritats, no es veiés una gran utilitat per a la parada de Correus. L'estació va quedar congelada, però avui dia encara es poden veure les seves característiques rajoles blau cel, diversos anuncis de mobles i, fins i tot, propaganda electoral de l'època. Ara, 50 anys després, s'ha tornat a obrir al públic en forma de visites.