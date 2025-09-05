El metro de Barcelona obre dues «estacions fantasma»: quan i com s'hi podrà entrar?

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) obrirà al públic les “estacions fantasma” de Gaudí i Correus en el marc dels actes del centenari del metro. L’estació de Gaudí, que s’ubica entre Sant Pau | Dos de Maig i Sagrada Família (L5), es va construir el 1968, però mai va entrar en funcionament, mentre que la de Correus va operar des de 1934 fins a 1972.
Aquestes visites guiades formen part d’un total de vuit espais habitualment tancats als usuaris com ara l’antiga escala de caragol d’Urquinaona i la subcentral de Mercat Nou. L’operadora ha programat aquestes activitats, que són gratuïtes, al llarg de setembre, octubre i novembre. Caldrà inscriure’s prèviament i TMB oferirà més de 5.000 places.
Portes obertes a les estacions de Gaudí i Correus
Les portes obertes a l’estació de Gaudí seran els dies 4, 5, 25 i 26 d’octubre, entre les 9.30 i les 14 hores i compta amb 720 places. Pel que fa a la de Correus, les visites es duran a terme el 20, 21 i 22 d’octubre i 17, 18 i 19 de novembre i amb la particularitat que seran de matinada (225 places). L’accés s’ha de fer quan no hi ha circulació de trens i s’arriba per les vies des de l’estació de Jaume I (L4). El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha destacat que el fet que sigui de matinada ho fa “més atractiu”.
D’altra banda, Flores ha detallat que es podrà veure “el taller més nou i el més antic”. Es tracten del ZAL, que es troba a la Zona Franca, on es fa el manteniment dels trens de l’L9 i l’L10, i del taller de Santa Eulàlia. És del 1922, dona servei a l’L1 i és considerat monument protegit com a bé cultural d’interès local de l’Hospitalet de Llobregat. L’agenda contempla la visita al centre de control de metro, a la Sagrera, i la sala de simuladors de conducció, a Catalunya.
Altres llocs emblemàtics del metro que es podran visitar
El conseller delegat de l’operadora ha assenyalat que el programa es completa amb la visita a “llocs emblemàtics” com l’escala de caragol d’Urquinaona. Antigament, l’accés a l’estació disposava d’una escala i un ascensor protegit per un edifici de ferro i vidre, sent una de les primeres a tenir-ne. La presència d’aquests elements va obligar a construir una escala de caragol, però tota la infraestructura es va enderrocar el 1972. Per una altra part, hi ha prevista la visita a la subcentral elèctrica de Mercat Nou, un dels edificis originals que queden de l’antic Metro Transversal, que és l’actual línia 1.
Flores ha explicat que tot plegat forma part de la iniciativa "Obrim el metro", perquè “aquests cent anys del metro és una història d'un èxit, un èxit compartit per aquest milió i mig de persones que cada dia ens utilitzen”. D’aquesta manera, ha continuat, és un “retorn” als usuaris perquè “coneguin millor” aquest transport públic. El 9 de setembre, a partir de les 10 hores, s’obriran les inscripcions per poder visitar els vuit espais.