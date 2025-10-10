El metro de Barcelona registra l'agost amb més passatgers de la història

El metro de Barcelona va tancar el millor agost de la seva història en superar per primer cop els 30 milions d’usuaris, segons les dades provisionals de l’Estadística de Transport de Viatgers de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que es remunten al 2012. El vuitè mes de l’any va registrar 30,3 milions de persones, un 6% més respecte al mateix període de l’any passat, i un 23% més que fa una dècada.
De fet, la xarxa ferroviària del subsol barceloní ha viscut el millor estiu encadenant tres rècords mensuals (39 milions al juny i 38,1 al juliol). Pel que fa al transport per autobús urbà a Catalunya es va reduir un 0,5% a l’agost en comparació amb el mateix període de l’any passat, encara que va continuar per sobre dels 21 milions de passatgers.
És la primera vegada després de la pandèmia que els usuaris del transport d’autobús urbà a Catalunya es van rebaixar en comparació amb el vuitè mes de l’any anterior. A més, va ser la dada més baixa de tot el 2025, encara que és una dinàmica que es dona en tots els mesos d'agost des de 2012 (sense comptar el període de la Covid-19).
El transport urbà de Barcelona a l'alça
Quant a l’autobús urbà de Barcelona, igual que el metro, també va experimentar el millor agost de la sèrie històrica de l’INE, amb 15 milions de viatgers. La primera vegada que assoleix aquesta xifra i es tracta d’un 0,6% més que el vuitè mes del 2024 (14,9 milions).
Al conjunt de l’Estat, el nombre d’usuaris del transport públic a l’agost van superar els 362,4 milions, un 2,6% interanual més. L’INE destaca l’augment d’un 4% del transport urbà, fins a 222,8 milions, mentre que l’interurbà va recular un 1,4%, vorejant els 118 milions.
Més turistes que mai
L’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha tancat el mes amb més passatgers de la història aquest agost amb un total de 5.673.319, un 4,8% més en comparació amb el 2024. La infraestructura encadena 11 mesos amb rècords mensuals i suma quatre mesos seguits amb més de cinc milions d’usuaris. De fet, el període estival al Prat, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, és el millor de la història, assolint 11.213.329 passatgers, un 3,8% més respecte al mateix període de l’any passat.
Agost de rècord també pels hotels catalans
De la mateixa manera, durant el mes d'agost els hotels catalans van registrar el millor agost de la història en clients allotjats segons dades de l'INE. Els establiments de Catalunya van rebre 2.723.647 clients, xifra que suposa un 2,96% més de persones que l'any anterior (2.645.423).