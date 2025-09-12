Rècord històric de passatgers a l'aeroport del Prat: 5,6 milions a l'agost

L’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat ha tancat el mes amb més passatgers de la història aquest agost amb un total de 5.673.319, un 4,8% més en comparació amb el 2024, segons ha informat aquest divendres Aena. La infraestructura encadena 11 mesos amb rècords mensuals i suma quatre mesos seguits amb més de cinc milions d’usuaris. De fet, el període estival al Prat, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, és el millor de la història, assolint 11.213.329 passatgers, un 3,8% més respecte al mateix període de l’any passat.
Es tracta d’una xifra que arriba al màxim teòric de capacitat de l’aeroport i que fa pensar que trencarà el rècord anual del 2024, quan van passar per la instal·lació 55.034.955 viatgers. De moment, des de l’inici del 2025 per l’aeroport del Prat han arribat 38.396.761 passatgers, un 4,1% més que entre els mesos de gener i agost del 2024.
Més concretament, els passatgers internacionals van repuntar un 5,7%, fins a 28.854.177. En canvi, els interns de l'Estat es van reduir un 0,6%, situant-se en gairebé 9,5 milions. L’aeroport del Prat va sumar un rècord d’operacions en els vuit primers mesos de l’any amb 241.049 vols, un 4% més. A més entre juliol i agost d’enguany s'han dut a terme 66.956 operacions, un 3,2% interanual més, i es van transportar 35.116 tones de mercaderies, una pujada del 13,5%.
Nou dia rècord
L’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat també va fixar un pic diari de sortides el 14 d'agost, amb 195.166 viatgers, que va superar en un 3,6% la xifra assolida el 16 d’agost del 2024. La jornada amb més arribades també va fixar una nova marca, el 29 d’agost. Les operacions a la infraestructura a l’agost també van assolir un màxim mensual, amb 33.296.
Quant a la càrrega, es van transportar 16.209 tones de mercaderies, un 9,2% més i un nou màxim històric. A més, entre gener i agost es van registrar 128.484 tones, un 7% en comparació amb l’acumulat del 2024 i també un altre rècord.
Del total de viatgers de l’agost, el 99% (5.666.677) van correspondre a passatgers comercials, un 4,8% més respecte al mateix període de l’any passat. D’aquests, 4.374.720 van viatjar en vols internacionals, un 7% més. Mentre que 1.291.957 ho van fer en vols nacionals, un 2,3% menys que l’agost del 2024.
Girona-Costa Brava i Reus
L’aeroport Girona-Costa Brava va registrar 349.535 viatgers el vuitè mes de l’any, un 1,5% més i va notificar 3.396 operacions, un 5,9% més. Entre gener i agost, per la instal·lació aeroportuària gironina van passar 1.575.693 persones i 19.376 moviments, un 12,5% i 20,1% més, respectivament. D’altra banda, l’aeroport de Reus va arribar a 232.747 passatgers, un 12,6% més i el nombre d’operacions va situar-se en 2.148, un 12,9% més. En el que portem de 2025, la infraestructura va rebre 977.179 usuaris i va dur a terme 15.913 enlairaments i aterratges, un 12,4% i 1,2% més, respectivament. Amb tot, l’aeroport de la xarxa Aena amb més viatgers a l’agost va ser l'Adolfo Suárez Madrid-Barajas amb 6,2 milions (+2,8%), seguit del Prat i Palma de Mallorca, on va produir-se un augment del 2,4%, fins a 4,7 milions de persones.