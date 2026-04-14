La inflació es dispara fins al 3,1% a Catalunya al març per l'encariment dels carburants

L'Índex de Preus al Consum (IPC) es va disparar fins al 3,1% al març a Catalunya, més d'un punt per sobre que al febrer (2%), segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment de la inflació s'explica per l'encariment dels carburants derivat de la guerra a l'Iran i representa un màxim des del febrer de l'any passat.
La dada catalana, però, va continuar per sota de la mitjana espanyola, que va ser del 3,4%. Per comunitats autònomes, l'IPC va pujar més a la Comunitat de Madrid (4,1%), Galícia (3,8%) i Castella-La Manxa (3,7%), mentre que va tenir un creixement més moderat a Melilla (2,6%), Ceuta (2,7%) i La Rioja i Astúries (3%).
Al seu torn, la inflació subjacent, que no recull els elements més volàtils, va repuntar quatre dècimes a Catalunya, fins al 2,7%; i dues dècimes a l'Estat, fins al 2,9%. Si s'observa la variació mensual, els preus van repuntar un 1,1% a Catalunya i un 1,2% al conjunt d'Espanya.
Girona i Tarragona, les més castigades per la guerra a l'Orient Mitjà
Per demarcacions, la variació interanual de l'IPC al març es va situar en el 3,4% a les demarcacions de Girona i Tarragona, en la mitjana de l'Estat. A Barcelona i Lleida, en canvi, l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà va ser també considerable, tot i que la inflació va pujar fins al 3%.