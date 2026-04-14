Xi Jinping felicita Sánchez per ser «al costat correcte de la història» i rebutjar la «llei de la selva»

Espanya i la Xina estan “al costat correcte de la història”, rebutgen “el retorn al món de la llei de la selva” i aposten per “l’autèntic multilateralisme”. És el missatge que Xi Jinping ha transmès a Pedro Sánchez a l’inici de la reunió que tots dos han mantingut al Gran Saló del Poble, a Beijing, en la visita oficial de tres dies del president espanyol a la Xina. Xi ha volgut fer evident la sintonia amb Sánchez i ha subratllat que ambdós països mantenen una relació estable i comparteixen “valors” sobre l’ordre internacional.
Xi no ha parlat directament del conflicte a l’Orient Mitjà però ha fet referència al “desordre” que impera en una escena internacional “erosionada”. A un mes de la reunió que el president xinès mantindrà al maig al mateix escenari amb el president nord-americà, Donald Trump, ha destacat que, malgrat els “constants canvis i turbulències”, les relacions entre l'Estat i la Xina “han avançat de manera sostinguda”, i ha destacat el paper de Sánchez en l'estabilització de les relacions amb Europa. Sánchez, per la seva banda, ha apostat perquè Espanya i la Xina puguin “contribuir a aportar solucions a les diferents tensions comercials” i a “les dificultats i les complexitats geopolítiques” com “les guerres i els desafiaments mediambientals”.
En aquest marc, ha afirmat que els dos països trobaran fórmules per “reforçar el sistema multilateral del dret internacional”. “Si Espanya i la Xina s’entenen i cooperen”, ha dit, “ho faran en benefici de les seves societats i de l’estabilitat i la prosperitat del món”. La reunió entre Pedro Sánchez i Xi Jinping ha centrat quarta visita oficial del president espanyol a Pequín en quatre anys. De nou, la trobada s’ha produït marcada per un conflicte, ara, el de l’Orient Mitjà i els efectes econòmics del tancament de l’estret d’Ormuz.
Ara fa un any, Sánchez va demanar a Xi que pressionés Rússia per desescalar el conflicte a Ucraïna. Aquesta setmana ha instat de nou el president xinès a utilitzar el seu paper “estabilitzador” per impulsar una pau duradora entre els Estats Units i l’Iran. Ja va apuntar en aquesta direcció aquest dilluns en una conferència a la Universitat Tsinghua, una de les universitats més prestigioses del país asiàtic, en què va demanar directament a Xi que “faci més” per fer complir el dret internacional i perquè “cessin els conflictes al Líban, Iran, Gaza, Cisjordània i Ucraïna”.
Sánchez, un vers lliure que no es vol deslligar de la Unió Europea
El segon objectiu de Sánchez amb el viatge és pal·liar el dèficit comercial de 40.000 milions d’euros entre Espanya i la Xina. En la seva visita, Sánchez ha instat Xi Jinping a “obrir” el mercat xinès al sector agroalimentari i a la indústria perquè “Europa no s’hagi de tancar” i pugui contrarestar el desequilibri entre Europa i el gegant asiàtic. La reunió també s’inscriu en una estratègia més àmplia del govern espanyol de convertir-se en un interlocutor rellevant amb la Xina sense desmarcar-se de la Unió Europea. La Moncloa veu el país com a “soci estratègic” i no només com a rival, una posició que genera incomoditat als Estats Units, que ja van advertir en l’última visita dels riscos d’un acostament excessiu a la Xina.