El Correllengua Agermanat a Girona: recorregut i activitats

El Correllengua Agermanat, la cursa no competitiva de relleus que travessarà els Països Catalans, arribarà a Girona ciutat aquest dilluns 20 d'abril i seguirà un doble recorregut a través de les comarques gironines fins a la demarcació de Barcelona. Al seu pas, la Flama de la Llengua, el testimoni d'aquesta cursa, donarà pas a centenars d'activitats vinculades a la cultura popular i al teixit associatiu dels pobles i ciutats de tot el domini lingüístic.
El Correllengua començarà a la capital gironina a partir de les 16:30 hores i celebrarà l'acte central a la Plaça de l’U d’Octubre de 2017. La Flama de la Llengua, però, no arribarà a l'acte de rebuda de la ciutat fins a les 19:30 hores, segons els càlculs de la organització.
A les 16:30 hores, la Plaça de l’U d’Octubre acollirà una berenada popular, jocs d'Scrabble, un taller de pintar cares i jocs tradicionals. A partir de les 17 hores, es podrà veure una exposició de cartells històrics del Correllengua amb vernissatge de Jaume Piquer. Mitja hora més tard, serà el torn de l'actuació de Catalunya Freestyle, una exhibició de rap improvisat en català per fomentar la cultura hip-hop en llengua pròpia.
En acabat, a les 18:30 hores, la música farà un viratge cap a la tradició amb una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona. Per esperar la Flama, a les 19:15 hores, la Xaranga Rata Barberà oferirà animació musical combativa i antifeixista.
Recorregut a Girona ciutat i encesa
La Flama de la Llengua arribarà a Girona per la C-255, passarà pel carrer Pont Major, el passeig Sant Joan Bosco, el carrer Pedret, la Ronda Pedret el carrer Bellaire, la pujada del Rei Martí i la plaça de la Catedral. Tot seguit, circularà pel carrer Ciutadans, la plaça del Vi, la pujada i el Pont de Pedra, el carrer Nou, el Cristòfol Gröber, el carrer de la Sèquia i l'Eiximenis, fins arribar, finalment, a la plaça U d’octubre de 2017.
Un cop a la plaça, a les 19:20 hores, es farà l'encesa i la recepció de la Flama amb el Ball de l'Àliga gironina, una figura que, tradicionalment, fa una dansa de benvinguda majestuosa i solemne, el dia de la Inauguració de les Fires de Girona, en la rebuda dels Tres Reis Mags d'Orient o durant la celebració del Corpus a la Catedral de Girona. A continuació, es farà un homenatge a l’activisme per la llengua gironí i la colla castellera dels Marrecs de Salt faran un pilar.
L'acte acabarà amb la lectura del manifest del Correllengua i una sessió de glosa gironina, on tothom podrà improvisar amb frases rimades al ritme de les corrandes. Per aquells qui vulguin avançar les compres de Sant Jordi, a més, hi haurà una paradeta de venda de llibres a càrrec de la llibreria Les Voltes i servei de bar.
Recorregut a les comarques gironines
Després de la parada a Girona, la Flama de la Llengua continuarà el seu recorregut a través de la demarcació. Ho farà, però, en dos recorreguts diferents: la Flama de Girona travessarà el Gironès i la Selva fins al Baix Montseny; l'altra, seguirà per la Cerdanya i la Catalunya Central fins a Lleida. Després, es tornaran a trobar a Tarragona per continuar el recorregut pel País Valencià, les Illes Balears i, finalment, arribar a l'Alguer.