Correllengua agermanat a Lleida: horaris i activitats

La demarcació de Lleida serà una de les protagonistes del pas del Correllengua Agermanat 2026, una iniciativa cultural i reivindicativa que recorrerà diversos territoris de parla catalana amb una flama simbòlica com a fil conductor. Impulsat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i altres entitats, el projecte aposta per un format continu i col·laboratiu que connecta pobles i ciutats en defensa de la llengua.
Horaris i recorregut
A diferència del Correllengua tradicional, aquesta edició “agermanada” posa l’accent en la transmissió de la flama entre municipis, creant una cadena simbòlica que travessa el territori. El recorregut inclourà diverses localitats de Ponent com Agramunt, Linyola, Lleida i Les Borges Blanques, on es duran a terme activitats populars i culturals. Als dos primers municipis, la flama arribarà aquest dimarts 21 d'abril a les 14.52h i a les 16.13h respectivament. A la capital de Ponent ho farà tres hores més tard: a les 19.11h. Finalment, el Correllengua passarà per les Garrigues a partir de les 12.09h del dimecres 22 d'abril.
Jornada central a Lleida
A la ciutat de Lleida, la jornada central comptarà amb un programa que combinarà cultura popular i reivindicació. Les activitats s’iniciaran a la plaça Sant Joan amb la participació d’entitats locals, gegants i música tradicional, en una prèvia festiva a l’arribada de la flama. Posteriorment, es farà un recorregut pels carrers més cèntrics de la ciutat fins tornar al punt d’inici, on es llegirà el manifest en defensa del català. La reivindicació popular acabarà amb un concert del grup lleidatà Sexenni. Més de vint entitats, des d’esportives com el Lleida CF, el Hiopos Lleida o el Lleida Llista Blava, sindicats com USTEC o entitats de la societat civil com Òmnium Cultural o l’Ateneu cooperatiu la Baula s'han implicat en la celebració de l'acte.
El Correllengua Agermanat es caracteritza pel seu caràcter transversal i participatiu. Hi prenen part escoles, entitats culturals i esportives, així com col·lectius de cultura popular, convertint cada etapa en una celebració comunitària. A més, el relleu de la flama sovint es fa a peu o en bicicleta, reforçant la dimensió col·lectiva i simbòlica de la iniciativa. Per apuntar-se al Correllengua agermanat cal entrar a l'enllaç del Correllengua.
Amb aquesta proposta, els organitzadors volen no només visibilitzar la llengua catalana, sinó també fomentar-ne l’ús social en un context en què diverses veus alerten d’un retrocés en alguns àmbits.