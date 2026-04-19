La flama del Correllengua Agermanat arrenca per recórrer els Països Catalans de punta a punta

El Correllengua Agermanat ja ha encès la flama que dona el tret de sortida a la cursa no competitiva de relleus que travessarà els Països Catalans de punta a punta. El trajecte ha començat aquest diumenge a Prada de Conflent, des d'on la flama s'ha bifurcat de manera simultània per anar fins a la part occidental i a la part oriental de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa que recorrerà uns 500 municipis i 1.500 quilòmetres gràcies a la col·laboració de més de 1.000 organitzacions, socials, culturals i esportives de tots els territoris de parla catalana.
Després de bifurcar-se en dos itineraris, els dos recorreguts es trobaran a Tarragona per continuar la cursa amb una sola flama fins al sud del País Valencià, a Elx. Tot seguit, la Flama farà parada a Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca i, finalment, arribarà a l’Alguer.
Com en les curses de relleus, la flama de la llengua, el testimoni, corre amb els participants a través del recorregut. La diferència és que, per allà on passa, s'organitzarà una gran activitat o diverses dinàmiques que involucraran les entitats d'aquell municipi per rebre-la. En cada cas, les propostes varien en funció de l'hora d'arribada i també del col·lectiu que les impulsa.
Acte central a Barcelona
L'acte central del Correllengua Agermanat se celebrarà a Barcelona el 21 d’abril, a la plaça Comercial, amb un gran concert que aplegarà músics d'arreu dels Països Catalans. Entre els grups confirmats hi ha Auxili, Els Catarres, La Fúmiga i la Companyia Elèctrica Dharma, i altres noms reconeguts del panorama català com Júlia Colom, Mar Grimalt, La Maria, Pèl de Gall, Pitxorines, Xanguito, Abril i Maxime Cayuela.
A l’acte es farà farà la lectura del manifest del Correllengua, en defensa de la llengua i dels drets lingüístics, i començarà cap a les vuit del vespre, quan la flama ja hagi recorregut els carrers de la capital catalana.