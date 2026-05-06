L’ERO de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya

L’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les primeres dades traslladades per l’empresa a la mesa negociadora. L’impacte principal es concentra a l’oficina central d’Esplugues de Llobregat, amb 158 empleats afectats, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona (12) i Reus (8).
En el conjunt de l’Estat, l’empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball, tot i que no ha facilitat ni els noms ni les posicions concretes. La direcció justifica l’ERO per factors com l’augment de la marca blanca, la digitalització i l’automatització, així com per garantir la viabilitat futura de la companyia.
El procés negociador s'ha constituït aquest dimecres amb una mesa formada per representants sindicals de la UGT i CCOO, i amb la participació també de CGT, CSIF i USO. A partir d’ara s’obre un període de consultes de fins a 30 dies, amb reunions ja calendaritzades durant el mes de maig i principis de juny.
Durant la primera sessió, la direcció de l’empresa ha exposat que l’objectiu de l’expedient és “facilitar el treball i la presa de decisions” mitjançant una simplificació de l’estructura interna, en un context marcat per l’automatització dels processos i els canvis en el consum.
Així, l’ERO afectarà tant personal tècnic i administratiu com plantilla d’operaris, en línia amb el pla global de la companyia, que ja preveia reduccions de plantilla a escala internacional. Les sortides previstes sumen 301 treballadors a tot l'Estat, amb especial impacte a Catalunya. Per la seva banda, els sindicats han acordat per unanimitat demanar la retirada de l’expedient, que consideren injustificat, i han expressat la voluntat d’evitar una negociació que s’allargui en el temps.
Més de 300 acomiadaments a tot l'Estat
A l'abril, Nestlé va anunciar que faria fins a 301 acomiadaments arreu de l'Estat que inclouen treballadors de la seva seu central d'Esplugues de Llobregat i les fàbriques de cafè a Girona i Reus. A mitjans d'octubre de l'any passat, la multinacional suïssa ja va anunciar que en els pròxims dos anys tiraria endavant una reducció de plantilla arreu del món que afectaria 16.000 treballadors, gairebé el 6% de la plantilla global. Ara, la companyia ha concretat que, arreu de l'estat espanyol, aquesta reestructuració es traduirà en un màxim de 301 acomiadaments.
El sindicat UGT, majoritari al comitè d'empresa de la fàbrica de cafè de Girona, s'oposava al procés d'acomiadament i recordava que l'any passat Nestlé va facturar més de 89.000 milions de francs suïssos, que el seu benefici net va assolir els 9.000 milions en aquesta divisa, i que aquest 2026 la multinacional preveu incrementar vendes i créixer entre un 3 i un 4%.