Nestlé anuncia 300 acomiadaments malgrat tancar l'any amb beneficis

Nestlé ha anunciat que farà fins a 301 acomiadaments arreu de l'Estat que inclouen treballadors de la seva seu central d'Esplugues de Llobregat i les fàbriques de cafè a Girona i Reus. La companyia justifica l'ERO per "l'augment de despeses operatives i el canvi d'hàbits dels consumidors", que comporten avançar cap a "l'automatització i la digitalització de processos". La xifra exacta de treballadors de cada centre que es veuran afectats per l'ERO es publicarà previsiblement a principis de maig.
A mitjans d'octubre de l'any passat, la multinacional suïssa ja va anunciar que en els pròxims dos anys tiraria endavant una reducció de plantilla arreu del món que afectaria 16.000 treballadors, gairebé el 6% de la plantilla global. Ara, la companyia ha concretat que, arreu de l'estat espanyol, aquesta reestructuració es traduirà en un màxim de 301 acomiadaments. Nestlé ha explicat que, abans de concretar la xifra d'acomiadaments, s'ha dut a terme "una anàlisi exhaustiva de les estructures operatives" i s'han posat en marxa "diverses mesures prèvies de contenció de despeses".
L'ERO s'aplicarà al personal d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i empleats de sis de les fàbriques que la multinacional té arreu de l'Estat. Amb relació a Catalunya, s'hi veuran afectades tant la plantilla de la seu central d'Esplugues com les de les fàbriques de cafè que Nestlé té a Girona i a Reus. Al seu comunicat, la companyia exposa que exploraran mesures que "minimitzin" l'impacte de l'ERO. Actualment, la multinacional compta amb 4.158 treballadors a tot l'estat espanyol.
Nestlé Espanya ha reunit tots els seus comitès d'empresa aquest migdia per comunicar-los la decisió. Per la seva banda, el comitè d'empresa de la fàbrica de Girona veu els acomiadaments "injustificats i inacceptables" perquè Nestlé "genera beneficis multimilionaris". Nestlé també ha demanat als diferents sindicats que constitueixin una comissió formada per tretze representants, la qual es reunirà per primer cop amb l'empresa el pròxim 6 de maig.
Decisió "injustificada i desproporcionada"
El sindicat UGT, majoritari al comitè d'empresa de la fàbrica de cafè de Girona, ja ha anunciat que s'oposa al procés d'acomiadament perquè consideren "que aquesta retallada massiva d'ocupació és injustificada, desproporcionada i socialment inacceptable". En el seu comunicat, el sindicat també subratlla que l'empresa "manté una posició de lideratge mundial al sector alimentari i continua generant beneficis multimilionaris".
En aquest sentit, la UGT recorda que l'any passat Nestlé va facturar més de 89.000 milions de francs suïssos, que el seu benefici net va assolir els 9.000 milions en aquesta divisa, i que aquest 2026 la multinacional preveu incrementar vendes i créixer entre un 3 i un 4%. Així les coses, la secció sindical de la UGT a Nestlé Girona critica que la companyia és "altament rendible" i exigeix a la direcció de Nestlé Espanya que retiri "immediatament" el pla d'acomiadaments col·lectius i que n'elabori un altre d'alternatiu "basat en la reorganització interna sense destrucció d'ocupació".
Per la seva banda, CCOO ha llançat un comunicat en què adverteix que "posarà en marxa tota la seva maquinària en defensa dels llocs de treball". El sindicat, que ostenta la majoria sindical al grup, diu que "resulta paradoxal i ofensiu per a la plantilla que es plantegin retallades després dels últims resultats econòmics". Nestlé España va assolir un rècord històric de facturació de 2.894 milions d’euros el 2025, impulsat pel creixement de les exportacions i per l’increment de les vendes nacionals, les quals van augmentar un 4,8 %. Per a CCOO, l'objectiu és "garantir l’estabilitat laboral".