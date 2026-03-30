Direcció i sindicats signen un ERO voluntari per a 996 persones a Iberia, 40 a Catalunya

Direcció i sindicats han signat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) voluntari per a 996 persones a Iberia. Segons UGT, totes les formacions de defensa dels drets dels treballadors presents a la companyia l'han signat, excepte USO, que el sotmetrà a consulta. Les mesures voluntàries de baixes incentivades i prejubilació pactades afecten els col·lectius de terra i de tripulació de cabina. En el cas del col·lectiu de terra s'hi podrien acollir 753 persones i en el cas dels tripulants de cabina, 5 a les baixes incentivades i 137 a les prejubilacions. També es preveu la sortida de 106 pilots. Fonts sindicals han explicat a l'ACN que, a Catalunya, unes 40 persones compleixen la condició d'edat i poden sol·licitar la prejubilació.
En el cas del personal de terra, la quota d'excedents prevista per a prejubilacions garantirà la sortida per a les persones nascudes l'any 1966 o abans. Un cop resolt el nombre de baixes incentivades, s'obrirà la possibilitat de sortides per a les persones nascudes el 1967.
Les baixes incentivades es pagaran a 35 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats i un mínim de 12. En el cas de les prejubilacions s'ha pactat un 80% del salari regulador i un conveni especial de la Seguretat Social fins al moment que es garanteixi el 100% de la pensió de jubilació ordinària.
En el cas dels tripulants de cabina, s'hi poden acollir els menors de 58 anys. Les baixes incentivades s'han pactat al mateix preu que les del personal de terra. Pel que fa a les prejubilacions, les sortides de treballadors d'entre 58 i 60 anys es partirà d'una quantitat inicial de 2.920,04 euros revalorada d'acord amb la revisió salarial de conveni i incrementada un 2% els anys 2027 i 2028.
Per a les sortides de persones més grans de 60 anys, la quantitat serà l'equivalent al 100% de la pensió que hauria correspost si en aquest moment la persona hagués tingut 65 anys. La cobertura del conveni especial serà fins al moment que la persona assoleixi el 100% de la pensió de jubilació i com a màxim fins als 67 anys.
Un cop signat l'ERO, es crearà la Comissió de Seguiment i s'obriran les finestres per inscriure-s'hi.