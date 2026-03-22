Les deduccions per reformes energètiques que et faran estalviar diners a la declaració de la renda

Ja queda menys perquè comenci la campanya de la declaració de la renda. Aquest pròxim 8 d'abril, ja estaran disponibles l'esborrany i les dades fiscals per presentar la declaració, que s'allargarà fins al 30 dia juny. Enguany, però, aquesta feina pot ser menys feixuga gràcies a les deduccions per eficiència energètica que encara són vigents i poden rebaixar de manera notòria la factura final de l'IRPF. La legislació vigent amplia fins al 31 de desembre del 2026 les deduccions del 20% i del 40% per obres en habitatges, i fins al 31 de desembre de 2027 la deducció del 60% per actuacions de rehabilitació energètica en edificis residencials.
En el cas de la deducció del 20%, podrà aplicar-se si les obres aconsegueixen reduir almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració. Pel que fa a la del 40%, s'aplica en cas de rebaixar un 30% el consum d'energia primària no renovable o permeten obtenir una qualificació energètica A o B, amb una màxima rebaixa anual de 7.500 euros. El 60% de deducció es pot arribar a aplicar si la rehabilitació redueix un mínim d'un 30% el consum d’energia primària no renovable o si millora la qualificació energètica global de l’edifici fins a una lletra A o B.
Com s'obté un certificat energètic?
Els certificats d’eficiència energètica són els documents tècnics que validen la perspectiva energètica d'un habitatge, però no són suficients per aconseguir la rebaixa. Per poder gaudir de les deduccions es necessiten dos certificats, un d’abans de les obres i un de posterior, que demostri la millora aconseguida i perquè siguin vàlids han d'estar expedits i registrats d’acord amb el Reial decret 390/2021. En el cas de les deduccions del 20% i del 40%, el segon certificat ha d'expedir-se abans de l’1 de gener de 2027 i per a la del 60%, abans de l’1 de gener de 2028.
Ja pots saber si et tocarà pagar
Per qui no vulgui esperar a la data en què es pot tramitar l'esborrany i vulgui esbrinar ja si li tocarà pagar o, per contra, li tornaran diners, l'Agència Tributària ha posat en marxa un simulador anomenat Renta Web Open. Si bé cal recordar que el resultat només és una estimació i que no és vinculant, no requereix cap mena d'identificació i pot donar les primeres pistes sobre si cal estalviar per un futur pagament o, per contra, arriba una bona notícia. Això sí, cal assenyalar que aquest document no es podrà presentar directament per fer la declaració. Que, per contra, sí que es pot fer amb l'esborrany.