Marina Quintana serà la candidata d'Aliança Catalana a Roda de Ter a les eleccions municipals del 2027

Aprofitant la diada de Sant Jordi, Aliança Catalana ha presentat nous candidats per aspirar a diferents alcaldies a les eleccions municipals del 2027. Entre les candidatures hi ha la de Marina Quintana, que encapçalarà la llista de la formació d'extrema dreta a Roda de Ter.
Quintana és mestra, psicopedagoga i "rodenca de tota la vida", tal com s'ha presentat ella mateixa en un vídeo a les xarxes socials. És regidora independent a l'Ajuntament de Roda de Ter des del maig del 2025 i, actualment, és presidenta comarcal d'Aliança Catalana a Osona.
En el vídeo, Quintana remarca que la decisió de presentar-se a les pròximes municipals amb Aliança Catalana és "per responsabilitat i per compromís" i afegeix: "Hauria pogut queixar-me, però he decidit mullar-me". "Roda no es ven, Roda no es toca i Roda es defensa", conclou
Actualment a Osona, la formació d'extrema dreta compta amb dos representants: un a l'Ajuntament de Manlleu, on als comicis del 2023,el partit de Sílvia Orriols va aconseguir un regidor. L'altra representant municipal, és, precisament, Marina Quintana a Roda de Ter.
D'altra banda, la gran incògnita és qui serà el candidat o candidata d'Aliança Catalana a Vic. El partit encara no ho ha anunicat oficialment, però són diverses les fonts que donen per fet que serà Oriol Gès, secretari d'organització del partit de Sílvia Orriols.