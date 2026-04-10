Vic gira cada vegada més cap a la dreta

Tot i que encara queda poc més d’un any per a les eleccions municipals del 2027, els partits polítics comencen a fer moviments i es preparen per a una campanya electoral -cada vegada més desplaçada cap a la dreta- que es preveu intensa i moguda. És el cas, per exemple, de Junts: aquest dijous al vespre, l’assemblea de militants de la formació a Vic va ratificar Albert Castells -actual batlle vigatà- com a candidat a l’alcaldia de la ciutat pels comicis que vindran.
Vic és un feu històric convergent. Actualment hi governa Junts en coalició amb Ara Vic. Castells n’és l’alcalde des del 2023, quan va prendre el relleu d’Anna Erra. A les darreres eleccions municipals, set formacions -Junts, ERC, CUP, PSC, Ara Vic, Som Identitaris i Vic En Comú Podem- van aconseguir representació al consistori vigatà -van presentar-se un total de nou llistes electorals, quedant fora de la sala de plens Vox i PP-, configurant un escenari polític plural i amb un govern en minoria obligat a forjar aliances per tirar endavant els grans projectes de ciutat.
Una posada en escena que podria repetir-se el maig del 2027 i, més, tenint en compte que l’Ajuntament de Vic passarà de 21 a 25 regidors a causa del creixement poblacional del municipi, que ja ha superat els 50.000 habitants. En aquest context, guanya punts la hipòtesi que altres formacions entrin en acció, com Aliança Catalana que, tot i que encara no ha confirmat candidat per la capital d’Osona, són diverses les fonts que donen per fet que serà el secretari d’organització del partit de Sílvia Orriols, Oriol Gès, l’escollit per liderar la batalla per a l’alcaldia de Vic fent trontollar les aspiracions de Junts, que veuen la formació d’extrema dreta com a possible rival en la lluita per liderar una ciutat clau en el mapa.
A Osona, Aliança Catalana compta amb representació als ajuntaments de Manlleu i Roda de Ter. En el primer cas, a les eleccions municipals del 2023, la formació d’extrema dreta va aconseguir un regidor, Roger Saborit, qui va deixar el càrrec a principis del 2025. Va substituir-lo Jordi Rierola, amb un perfil espanyolista. A Roda de Ter, en canvi, Aliança Catalana va guanyar una regidora, Marina Quintana, presidenta d'AC a la comarca i membre de l'Agrupació local Rodem!, el maig del 2025.
Ara Pacte Local entra en escena
Entre els partits que poden esgarrapar vots a Junts hi ha el projecte d’Ara Pacte Local -Ara Vic en el cas de la capital d’Osona-, marca municipalista que el PDECat va impulsar per a les eleccions municipals del 2023, un projecte que -diuen- "s’està consolidant i tindrà continuïtat" pels comicis del 2027.
L’any 2023 la llista d’Ara Vic, encapçalada per Xavier Farrés, va aconseguir dos representants, convertint-se així en una de les opcions per a Junts per a governar la ciutat. I així va ser, ja que ambdues formacions van anunciar una aliança que donava l’alcaldia al cap de llista juntaire –Albert Castells-, un pacte que, per cert, ha estat molt criticat per l’oposició vigatana durant el present mandat.
La pretensió d’Ara Pacte Local, amb Ara Vic, és tornar-se a presentar a la ciutat a les eleccions municipals del 2027, tal com ha confirmat a Osona.com Xavier Farrés, portaveu de la formació i regidor de Salut pública, Ciutadania i barris i Participació en el consistori vigatà, que també detalla que la seva “intenció” és encapçalar de nou el projecte.
Encara queda un any pels pròxims comicis, però la maquinària dels partits ja està en marxa i, de fet, Ara Vic podria veure com la número dos de la seva llista l'any 2023 -i actual regidora de Foment de l'activitat econòmica i ocupació, Cooperació i Protecció civil del consistori vigatà-, Elisenda Carrera, fa el salt a una altra formació, ja que hi ha qui afirma que ha mantingut contactes amb Aliança Catalana. "A mi no m'ha dit res, tampoc al partit. No ho ha desmentit, ni tampoc ho ha comentat amb ningú del govern de Vic. Ara bé, que hi ha rumors i indicis que han mantingut converses, sí", afirma Xavier Farrés.
Som Identitaris entra a l’equació
Per a les eleccions de l’any vinent, les enquestes apunten a un panorama polític incert amb la irrupció a molts ajuntaments de formacions del flanc més dretà de l'arc ideològic. En el cas de Vic, la formació de Sílvia Orriols, amb capacitat per a mobilitzar l’electorat, pot fer ombra a l'hegemonia convergent i captar vots per sumar al seu projecte.
En aquesta equació també podria entrar-hi Som Identitaris, el partit liderat per Josep Anglada. Tot apunta al fet que la seva intenció és presentar-se de nou a la cursa per a l’alcaldia de Vic. Una batalla que, cada vegada més, gira cap a la dreta.