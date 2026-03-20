Maria Balasch no serà la candidata d'ERC Vic a les eleccions municipals del 2027: «Faig un pas al costat»

Els partits polítics comencen a fer moviments de cara a les eleccions municipals del 2027 i, aquest divendres, ha transcendit que Maria Balasch, actual regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Vic, no encapçalarà la llista dels republicans a la capital d'Osona.
Després de 12 anys com a regidora -va entrar al consistori el 2015 amb Joan Ballana i, tant el 2019 com el 2023, va encapçalar la llista de la formació a la ciutat- i de 16 anys "treballant per Esquerra Republicana", admet que l'espineta que li queda és no haver estat la primera alcaldessa republicana de la ciutat. Amb tot, continuarà vinculada al partit, tot i que "és sabut que l'actual direcció nacional no m'acaba de convèncer".
En conversa amb Osona.com, l'actual cap de l'oposició a l'Ajuntament de Vic explica que ha decidit "fer un pas al costat" perquè arribi "gent nova amb maneres de fer diferents": "El 2023 ja vaig dir que seria el meu darrer mandat i així serà".
12 anys com a regidora d'ERC a la capital d'Osona donen per molt i Balasch deixarà d'estar "a primera línia" política havent omplert la motxilla d'experiències i aprenentatges. El que més l'ha omplert d'exercir el càrrec és "el contacte amb la gent, visitar els veïns, que et demanin que els vagis a veure, que t'expliquin, m'ha omplert molt el contacte veïnal". També ha après a veure que "no tot és blanc o negre, a negociar, a saber cedir i, a vegades, a no cedir tant i a arribar a consensos". Però també hi ha hagut moments difícils, "el pitjor", recorda, "quan la Marta Rovira va haver de marxar a l'exili".
"L'oposició crema molt"
A Vic, fruit dels resultats de les eleccions municipals del 2023, hi governa Junts amb el suport d'Ara Vic, "la mateixa convergència de sempre", diu Maria Balasch, que també és la cap de l'oposició a l'Ajuntament, un rol que "crema molt, i més, si tens vocació d'ajudar a la ciutat", apunta la republicana.
Quan falta un any per acabar el mandat, aquest ens ha deixat grans titulars, com el tancament definitiu del Mercat Municipal, la polèmica del carril bici del Mil·lenari o el clam pel 3r CAP. Balasch admet que ha viscut aquests episodis "des de la tristor, per nosaltres són projectes de ciutat importants. Hem estat picant pedra i també al costat del govern quan hem cregut que les coses anaven per bon camí i que al final no es facin els projectes, dol".
Amb la mirada posada als comicis del 2027
ERC Vic encara no ha donat a conèixer qui serà el seu candidat o candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del 2027. Per a Maria Balasch, la clau és "no pensar en persones, sinó amb la ciutat", i posa el focus en el fet que, a causa del creixement poblacional de la capital d'Osona, el plenari passarà de 21 a 25 regidors. "La ciutat cada vegada és més gran i amb més reptes", diu la republicana, que aposta per "un perfil mediador, que conegui molt bé les entranyes de la ciutat, que hagi viscut la política municipal de forma molt directa".
Augura que l'extrema dreta empenyerà amb força en els pròxims comicis municipals i que, fruit dels resultats que en sorgiran, a Vic "s'hauran de fer molts pactes".