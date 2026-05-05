Guerra oberta a Vic pel possible fitxatge d'una regidora de govern per Aliança Catalana

Polèmica a l'Ajuntament de Vic quan queda tot just un any per a les eleccions municipals. La formació Ara Vic ha demanat a la seva regidora Elisenda Carrera que desmenteixi els rumors que apunten a un fitxatge per Aliança Catalana. El cap de llista d'Ara Vic, Xavier Farrés, ha explicat que el partit ha "perdut la confiança" en la regidora, amb qui forma tàndem a l'Ajuntament i a l'equip de govern.
De fet, Ara Vic va establir un pacte de govern amb Albert Castells, alcalde de Junts, el juny del 2023, assumint àrees com foment de l'activitat econòmica i ocupació, o ciutadania i salut pública. Si Elisenda Carrera no aclareix la seva vinculació amb el partit d'Orriols "en qüestió de dies", Ara Vic li demanarà que surti del govern municipal i llavors passaria a ser regidora no adscrita.
El partit ja fa dies que li demana a la regidora que desmenteixi els rumors que la vinculen amb la formació d'Orriols. De fet, Farrés ha explicat que per Sant Jordi la van convocar a una reunió amb tota l'executiva del partit a la capital d'Osona i ella "ho va negar". Amb tot, els rumors no han parat de créixer des de llavors i ara la formació, que va presentar-se el 2023 sota el paraigües d'"Ara Pacte Local" que impulsava l'extint PDECat, ha decidit fer públic el malestar intern.
Per això mateix, Ara Vic volia un desmentiment públic i un compromís amb el projecte, motiu pel qual el partit ha convocat una roda de premsa aquest dimarts al migdia on s'esperava Elisenda Carrera. La regidora, però, no hi ha comparegut. "Veiem que no hi ha voluntat de desmentiment", ha lamentat Farrés. Si en els pròxims dies Carrera no es pronuncia, el cas, asseguren, s'elevarà a la direcció nacional del partit que haurà de decidir si l'expulsa.
Ara Vic podria veure com la número dos de la seva llista l'any 2023 -i actual regidora de Foment de l'activitat econòmica i ocupació, Cooperació i Protecció civil del consistori vigatà-, Elisenda Carrera, fa el salt a una altra formació, ja que hi ha qui afirma que ha mantingut contactes amb Aliança Catalana. "A mi no m'ha dit res, tampoc al partit. No ho ha desmentit, ni tampoc ho ha comentat amb ningú del govern de Vic. Ara bé, que hi ha rumors i indicis que han mantingut converses, sí", afirmava Farrés fa un mes en declaracions a Nació.