Mor un motorista en una sortida de via a la carretera de Collformic

Un motorista va morir ahir dissabte a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident es va rebre a les 17.35 hores al quilòmetre 28,5 de la BV-5301, dins el terme municipal del Brull.

Arran del sinistre, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via i va morir. Es tracta d'un home de 56 anys, J. F. G., veí de Castellar del Vallès.

Amb aquesta víctima, ja són 45 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 18 de les quals motoristes. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit té a disposició dels familiars i de les persones afectades per sinistres de trànsit el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT), disponible els 365 dies de l'any.