Mor un motorista en un accident frontal amb un turisme al Brull

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari amb una víctima mortal al punt quilomètric 33,7 de la carretera BV-5301 al Brull, després que els Mossos d’Esquadra hagin rebut l’avís a les 10.32 hores.
L'home, que conduïa una moto, ha xocat de front contra un turisme i, a conseqüència d’això, ha mort. L'accident també ha deixat ferides en estat menys greu dues persones que anaven en el cotxe, que han estat traslladades a l’hospital de Vic segons ha informat el Sistema d’Emergències Mèdiques. Les causes de la col·lisió encara s’estan investigant.
Arran del sinistre, que ha obligat a donar pas alternatiu a la via, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions de Bombers i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Amb aquesta víctima, ja són 34 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 15 són motoristes. Entre les víctimes mortals també hi ha tres ciclistes i cinc vianants.
El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i les persones afectades per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any, per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, donar-los a conèixer els recursos existents, informar-los sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i proporcionar-los suport psicològic.