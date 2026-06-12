Enxampen un home que intentava fer un empadronament fraudulent a Torelló

La Policia Local de Torelló ha enxampat un home de 26 anys quan intentava empadronar tres persones amb documentació falsa a les oficines municipals de Torelló. En el moment de l'acció s'ha pogut comprovar que el contracte de lloguer que aportava era fals, encara que "aparentment era legal", detallen des de l'Ajuntament.\r\n\r\nEn aquesta línia, expliquen que l'individu hauria falsificat el contracte de lloguer en el qual havia fet constar el nom d'una persona domiciliada a Torelló que no tenia coneixement del fet ni havia llogat cap habitatge.\r\n\r\nDavant dels fets -transcorregut dijous-, la Policia Local va procedir a la detenció de l'autor per falsificació de document públic i, aquest divendres, l'arrestat ha passat a disposició judicial.\r\n