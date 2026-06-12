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Societat

Enxampen un home que intentava fer un empadronament fraudulent a Torelló

La Policia Local l'ha detingut per falsificació de document públic

  • Un vehicle de la Policia Local de Torelló.

ARA A PORTADA

Publicat el 12 de juny de 2026 a les 14:19

La Policia Local de Torelló ha enxampat un home de 26 anys quan intentava empadronar tres persones amb documentació falsa a les oficines municipals de Torelló. En el moment de l'acció s'ha pogut comprovar que el contracte de lloguer que aportava era fals, encara que "aparentment era legal", detallen des de l'Ajuntament.

En aquesta línia, expliquen que l'individu hauria falsificat el contracte de lloguer en el qual havia fet constar el nom d'una persona domiciliada a Torelló que no tenia coneixement del fet ni havia llogat cap habitatge.

Davant dels fets -transcorregut dijous-, la Policia Local va procedir a la detenció de l'autor per falsificació de document públic i, aquest divendres, l'arrestat ha passat a disposició judicial.

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