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Mor Eva Molet, referent de la cultura popular i el teatre taradellenc

Societat

Ha traspassat a l'edat de 51 anys després d'una malaltia

  • Eva Molet i Arumí. -

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Publicat el 24 de juliol de 2026 a les 08:23

Taradell està de dol. Després d'una malaltia, dimecres va morir a l'edat de 51 anys Eva Molet i Arumí, una figura referent al teatre i a l'associacionisme del municipi. Molt vinculada a la vida cultural del poble, va formar part durant molt de temps del Teatre Gottic i, fins i tot, va arribar a presidir l'entitat.

La passió pel teatre li venia de jove, quan va començar a participar en els Pastorets del poble; la seva família també estava estretament vinculada a l'escena local. Al Gottic va actuar com actriu i va dirigir diverses obres teatrals.

Molet va viure lligada a la cultura popular de Taradell. L'any 1992 va ser escollida pubilla del municipi, i va formar part diverses vegades de la Festa dels Tonis, la Festa d'en Toca-Sons i va col·laborar amb el mitjà local Ràdio Taradell.

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