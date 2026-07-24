Mor Eva Molet, referent de la cultura popular i el teatre taradellenc

Taradell està de dol. Després d'una malaltia, dimecres va morir a l'edat de 51 anys Eva Molet i Arumí, una figura referent al teatre i a l'associacionisme del municipi. Molt vinculada a la vida cultural del poble, va formar part durant molt de temps del Teatre Gottic i, fins i tot, va arribar a presidir l'entitat.\r\n\r\nLa passió pel teatre li venia de jove, quan va començar a participar en els Pastorets del poble; la seva família també estava estretament vinculada a l'escena local. Al Gottic va actuar com actriu i va dirigir diverses obres teatrals.\r\n\r\nMolet va viure lligada a la cultura popular de Taradell. L'any 1992 va ser escollida pubilla del municipi, i va formar part diverses vegades de la Festa dels Tonis, la Festa d'en Toca-Sons i va col·laborar amb el mitjà local Ràdio Taradell.\r\n