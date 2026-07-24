Manlleu modernitza el sistema de reg de les zones verdes

L'Ajuntament de Manlleu ha apostat per modernitzar el sistema de reg de les zones verdes amb l'objectiu de fer un ús més eficient de l'aigua i millorar la gestió del municipi. L'actuació ha tingut un cost de 9.632 euros que s'ha sufragat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.\r\n\r\nEn concret s'han instal·lat dispositius intel·ligents als programadors de reg per controlar-los a distància i obtenir informació a temps real sobre el seu funcionament. El sistema permet ajustar el reg segons les necessitats, detectar possibles fuites d'aigua i actuar més ràpidament davant d'incidències.\r\n\r\nEls estudis realitzats en municipis que disposen d'aquest sistema indiquen que la tecnologia pot reduir en més d'un 40% el consum anual d'aigua destinat al reg de les zones verdes. També disminueix els desplaçaments del personal de manteniment, el consum de combustible i les emissions de CO2.\r\n