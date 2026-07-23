Manlleu i Veolia renoven del conveni per ajudar famílies vulnerables a pagar els rebuts de l'aigua

Ajudar les famílies vulnerables a pagar els rebuts de l'aigua. Aquest és l'objectiu del fons de solidaritat que acaben de renovar l'Ajuntament de Manlleu i Veolia, empresa gestora del servei de l'aigua al municipi. D'aquesta manera, amb la renovació del conveni es pretén combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica a la vila.
Enguany es disposa d'un import de 10.000 euros que servirà per garantir el servei a totes les persones que viuen a la capital del Ter. Cal destacar que, des del 2016, s'han destinat 123.000 euros que han servit per a pagar 1.803 rebuts de l'aigua de famílies en situació de vulnerabilitat a Manlleu.
L'alcalde de la vila, Arnau Rovira, destaca que "renovar aquest conveni és garantir que ningú a Manlleu es quedi enrere en un dret tan bàsic com és l'accés a l'aigua". Per la seva banda, el director de Veolia a l'Alt Ter, Elias Serraviñals, remarca que "impulsem el cicle social de l'aigua per garantir el subministrament a totes les persones" i afegeix que "el fons de solidaritat ens permet assegurar que les llars en situació de vulnerabilitat tinguin accés a aquest servei essencial".
Què és el fons de solidaritat?
El fons de solidaritat és un ajut que aporta Veolia per a l'exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat de la companyia a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l'informe de risc d'exclusió residencial comunicat pels serveis socials. Al mateix temps, les famílies en situació de vulnerabilitat que no disposen d'un informe de vulnerabilitat poden tramitar les bonificacions a través del portal web de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o bé mitjançant els canals de contacte de Veolia.
La companyia compta amb altres iniciatives per facilitar el pagament del servei de l'aigua, com els compromisos de pagament sense interessos, uns acords negociats sense cap cost addicional que permeten finançar el deute d'aquelles persones que tenen dificultats per pagar el rebut. Al mateix temps, Veolia ofereix la possibilitat d'escollir el dia de pagament i el pla 12 Gotes, que permet fraccionar la factura en 12 quotes mensuals fixes, evitant sorpreses i facilitant la planificació econòmica.