Suport «sense reserves» del ple de Manlleu als cossos policials després de diverses agressions a agents d'Osona

El ple de l'Ajuntament de Manlleu corresponent al mes de juny ha arrencat amb una declaració institucional de suport "explícit i sense reserves" a les policies locals i als Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial (ABP) d'Osona després que diversos agents de la comarca hagin patit violència i agressions per part dels delinqüents a l'hora d'efectuar les detencions.
"L'Ajuntament de Manlleu manifesta la seva profunda preocupació davant dels greus episodis d'amenaces, coaccions i intimidacions" patides pels agents, diu el text, el qual també puntualitza que aquestes accions fins i tot "han afectat les seves famílies i domicilis". En aquesta línia, la declaració institucional del consistori puntualitza que els fets constitueixen "un atac als principis de convivència, al respecte institucional i al conjunt dels servidors públics que amb professionalitat i vocació de servei treballen diàriament per garantir la seguretat de tots els ciutadans".
El text, llegit pel mateix alcalde de la vila, Arnau Rovira (Junts), subratlla que "una societat democràtica no pot tolerar que qui exerceix una funció pública hagi de conviure amb amenaces personals o familiars" i continua remarcant que els cossos policials són "essencials" per "preservar la convivència, protegir les persones i els seus béns i garantir el compliment de la legalitat".
Al mateix temps, la declaració posa de manifest que fa temps que molts municipis de la comarca "alerten de la pressió creixent que suporten els serveis policies" i posa sobre la taula el "dèficit" de recursos policials i judicials "per donar una resposta àgil i eficaç, especialment davant dels casos de multireincidència". En aquesta línia, l'Ajuntament de Manlleu es manté ferm en "continuar adoptant totes les mesures per preservar la seguretat, integritat i el benestar dels seus treballadors i treballadores", així com de col·laborar amb les diferents administracions competents en matèria de seguretat.
Finalment, el consistori insta a la Generalitat a dotar "progressivament" amb més recursos humans i materials a la seguretat pública de la comarca d'Osona per garantir "una resposta adequada" a les necessitats del territori; i reclama al Govern de Catalunya l'impuls les actuacions necessàries per reforçar els recursos dels jutjats i agilitzar els processos judicials.
Junts, ERC, Ara Gent de Manlleu i Aliança Catalana s'han adherit a la declaració institucional de l'Ajuntament de la capital del Ter, mentre que CUP i PSC no s'hi han unit. Els cupaires rebutgen i condemnen els episodis de violència patits pels agents de la comarca "no podem normalitzar aquestes actituds", diuen els cupaires, remarca que no s'uneixen a la declaració perquè "aquest no és el nostre model policial".
Per la seva banda, els socialistes expressen el seu "suport explícit" als cossos de seguretat, però apunten que "no es pot fer un escrit d'aquestes característiques sense haver-ho consensuat" amb la resta de grups municipals, i denuncien "les formes" de l'equip de govern de Junts i ERC i que el text és "partidista".
El ple de Vic també demana més recursos judicials i de seguretat
El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de juliol -avançat al dilluns 29 de juny amb motiu de la Festa Major- ha debatut i votat dues mocions presentades pels grups municipals de Junts i de Som Identitaris per donar suport als cossos policials que actuen a la ciutat després d'episodis de violència en els quals diversos agents de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana van resultar ferits per delinqüents en el moment de les detencions. També es reclamen més recursos judicials i en matèria de seguretat.
El text proposat per Junts s'ha aprovat amb el suport d'ERC, PSC, SOMI, Ara Vic i la regidora no adscrita Elisenda Carrera -la CUP hi ha votat en contra i Vic En Comú Podem s'ha abstingut-, mentre que la moció de SOMI ha quedat desestimada amb els vots en contra d'ERC, CUP, PSC i comuns -Ara Vic i Elisenda Carrera hi han donat llum verda- i Junts s'ha abstingut, titllant al grup de Josep Anglada d'atiar el "discurs racista".