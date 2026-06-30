Vic reclama més recursos judicials i de seguretat

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de juliol -avançat al dilluns 29 de juny amb motiu de la Festa Major- ha debatut i votat dues mocions presentades pels grups municipals de Junts i de Som Identitaris per donar suport als cossos policials que actuen a la ciutat després d'episodis de violència en els quals diversos agents de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana van resultar ferits per delinqüents en el moment de les detencions. També es reclamen més recursos judicials i en matèria de seguretat.
El text proposat per Junts s'ha aprovat amb el suport d'ERC, PSC, SOMI, Ara Vic i la regidora no adscrita Elisenda Carrera -la CUP hi ha votat en contra i Vic En Comú Podem s'ha abstingut-, mentre que la moció de SOMI ha quedat desestimada amb els vots en contra d'ERC, CUP, PSC i comuns -Ara Vic i Elisenda Carrera hi han donat llum verda- i Junts s'ha abstingut, titllant al grup de Josep Anglada d'atiar el "discurs racista".
La seguretat, a l'ordre del dia de Junts
"La seguretat constitueix un dels pilars bàsics de l'estat de dret i de la convivència en les societats democràtiques, i garantir-la és fer que els ciutadans puguem exercir els nostres drets i desenvolupar el nostre projecte de vida amb tranquil·litat i confiança", destaca la moció de Junts. En aquesta línia, des del grup municipal insisteixen que "la seguretat no és un joc polític", sinó que "una prioritat absoluta", i reivindiquen el paper dels cossos policials que operen a la ciutat: "Defensar la seguretat dels vigatans i vigatanes passa, forçosament, per fer costat, defensar i protegir els que ens protegeixen". Una frase en clara al·lusió a les agressions patides per part de cinc agents del cos de Mossos d'Esquadra a la capital d'Osona en el marc d'un operatiu per a detenir un delinqüent amb múltiples antecedents, o el forceig entre dos agents de la Guàrdia Urbana de la ciutat i un lladre que va requerir col·laboració ciutadana per efectuar l'arrest.
Així mateix, el text exposa que, després de dos anys d'augment de la criminalitat, "el 2025 les dades han millorat, els delictes a la ciutat van baixar un 7% i el primer trimestre del 2026 hem arribat a un 12% menys de delictes" i recorden que l'any passat "van haver-hi un 5% més de detencions". En aquesta línia, admeten que "hi ha dades preocupants", com l'auge dels ciberdelictes, però remarquen que si les dades han millorat és "gràcies als cossos policials" i condemnen que "els nostres agents pateixin agressions i violència mentre treballen". Amb tot, els juntaries insisteixen que "el suport no es demostra només amb paraules sinó amb dotar-los de més recursos", i apunten que "falten mossos i la Guàrdia Urbana fa de policia integral".
En aquesta línia, detallen que, a Osona -comarca amb una població de 167.000 habitants-, hi ha 140 agents dels Mossos d'Esquadra, el que es tradueix en una ràtio de 0,83 agents per cada 1.000 habitants -la mitjana catalana és de 2,29 agents dels mossos per cada 1.000 habitants-. "Estem sota mínims", diuen des de Junts, i puntualitzen que la Guàrdia Urbana "està fent funcions que no els pertoquen".
En la moció, Junts exposa que "no és just" que davant d'un "dèficit" d'efectius dels Mossos d'Esquadra i "la pressió" cap a la Guàrdia Urbana, "els alcaldes i alcaldesses hagin d'assumir el desgast polític i la responsabilitat de la seguretat als seus municipis sense tenir el control real dels recursos o de les estructures de la seguretat nacional". D'aquesta manera, demanen a la Generalitat més agents de mossos, "posar fi" a un sistema judicial "lent i burocratitzat", reclamen de nou un Palau de Justícia a Vic i que la Generalitat "accepti" el solar de l'Era d'en Sallés que l'Ajuntament ha ofert per l'equipament, i "mà dura contra la multireincidència".
Des d'ERC condemnen "de forma explícita" els actes de violència contra els agents i reclamen més recursos humans en seguretat per a la comarca, però demanen al govern de Vic que doti de més recursos la Guàrdia Urbana. Al mateix temps, diuen que "Vic està canviant molt i s'ha d'afrontar la situació de manera transversal" i insisteixen en la idea de reactivar la Taula de Convivència i Seguretat i recuperar la figura dels Agents de Proximitat.
La CUP exposa que la moció de Junts "parla de percepció i no de dades" i apunten que "no hi ha un augment significatiu de la delinqüència", sinó "càmeres per tot arreu i xarxes socials mediatitzades per organitzacions que necessiten promoure l'odi i la pobresa i amplifiquen qualsevol conflicte que hi ha al carrer". Al mateix temps, acusen Junts de presentar un text electoralista i diuen que la "petita delinqüència és fruit de les mancances en educació, serveis socials i en la capacitat del país d'oferir una vida digna per tothom".
Des del PSC donen suport a la moció de Junts, però apunten que "els grups polítics no vagin a cops de xarxes socials" i que cal destinar esforços a "aplicar polítiques, escoltar els ciutadans i saber identificar els problemes per buscar solucions". Els socialistes demanen més recursos humans i materials en seguretat i col·laborar amb el Govern de la Generalitat perquè s'accelerin els tràmits pel Palau de Justícia de Vic.
Els comuns defensen la tasca de la policia i la necessitat de tenir més recursos en seguretat, però creuen que es presenten les mocions per la pressió de les xarxes socials i com a "competició" entre grups polítics": "S'ha d'explicar tot amb transparència, però estem entrant en una espiral que no ajuda a visibilitzar que les dades són bones".
Per la seva banda, la regidora no adscrita Elisenda Carrera dona suport a les dues mocions, però subratlla que "anem tard": "Des de fa anys s'alerta d'una degradació progressiva" de la ciutat, diu, i reconeix que la "realitat" que exposen els textos de Junts i SOMI "ja no es pot maquillar": "La inseguretat, la multireincidència i la sensació d'impunitat preocupa". Finalment, des d'Ara Vic, també donen llum verda als dos textos: "Estem d'acord amb el que es diu i ho compartim".
L'alcalde de Vic, Albert Castells, recorda que les competències generals en seguretat les té la Generalitat i que estan fent "més feina de la que ens correspon". En aquesta línia, demana una nova llei de policia a Catalunya "si s'ha d'integrar la Guàrdia Urbana als Mossos d'Esquadra", també diu que s'activarà la Taula de Convivència i Seguretat, que s'apostarà per a més agents cívics i de proximitat, "però no parlem de petita delinqüència, sinó que els delinqüents oposen resistència quan són detinguts" i insisteix que el motiu de la moció "és protegir" els cossos policials.
La moció de SOMI no prospera
Des de SOMI també han presentat una moció de suport als cossos policials que operen a Vic després dels darrers episodis viscuts a la ciutat. El text, però, ha estat desestimat pel plenari vigatà, ja que la majoria dels grups parlamentaris consideren que té una deriva "racista". D'entrada, la moció expressa el suport a Mossos i Guàrdia Urbana "per la tasca que estan fent perquè Vic esdevingui una ciutat segura" i dispara contra les agressions patides per part de diversos agents les darreres setmanes.
D'aquesta manera, el text demana "condemnar" els fets ocorreguts, mostrar "suport i reconeixement" als efectius dels cossos policials i condemnar "el vandalisme, la intimidació i la violència com a forma de protesta".
Des de la CUP diuen que la moció de SOMI fa "tuf racista". Els socialistes subscriuen el suport als cossos policials que reclamen des del partit de Josep Anglada, però no estan d'acord amb "el relat" que exposa el text: "Quan parlem de seguretat i demanem més recursos hi som, però quan es fa amb altres finalitats o discursos, no". Per la seva banda, el vot en contra dels comuns és per "no alimentar els discursos de l'extrema dreta i l'exclusió", i l'abstenció de Junts per no atiar el "discurs racista".