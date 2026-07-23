Les obres de la nova passera sobre el Gurri començaran dilluns vinent

L'Ajuntament de Vic ha anunciat que el pròxim dilluns 27 de juliol començaran les obres de la nova passera sobre el riu Gurri, on l'any 2020 van morir dos treballadors de l'escorxador de Santa Eugènia de Berga arrossegats pel corrent durant una crescuda derivada del temporal Glòria. La infraestructura connecta, precisament, els dos municipis, i és un itinerari utilitzat diàriament especialment pels treballadors de Le Porc Gorumet i del polígon de la localitat osonenca.
L'actuació compta amb un pressupost de 240.000 euros i és finançada conjuntament pels ajuntaments de Vic i Santa Eugènia de Berga, els quals aporten 95.000 euros cadascun. Per la seva banda, l'escorxador fa una aportació de 50.000 euros.
Actuacions previstes
Les obres per substituir la passera sobre el riu Gurri contemplen la retirada de l'actual estructura i la construcció d'una nova plataforma d'uns 13 metres de longitud que ofereixi major seguretat davant d'episodis de crescudes del cabal del riu. Si les condicions meteorològiques ho permeten, les actuacions duraran tres mesos i es preveu que finalitzin a l'octubre.
Durant els treballs, hi haurà afectacions a la mobilitat. Per aquest motiu s'habilitarà un pas provisional per a vianants, bicicletes i vehicles de mobilitat personal amb l'objectiu de mantenir la connexió entre les dues ribes. Cal tenir en compte, però, que la circulació no estarà oberta al trànsit de vehicles de motor. Al mateix temps, a principi d'octubre es preveu una interrupció total de la circulació d'una setmana aproximadament. Aquesta aturada coincidirà amb els treballs d'adaptació de l'accés de la nova passera des de Vic.
CCOO demana celeritat en l'execució de l'obra
El sindicat CCOO adverteix que continuen sense començar-se les obres de la nova passera sobre el riu Gurri. L'organització sindical diu que "les promeses buides" que s'han formulat fins ara no han aportat garanties de seguretat per a la plantilla de Le Porc Gourmet, i exigeixen "l'execució real i urgent d'una passera de seguretat definitiva". Aquesta actuació es considera clau per evitar que incidents similars tornin a passar en aquest tram.