Osonament celebra 20 anys del projecte Parelles Artístiques

Parelles Artístiques, el projecte impulsat per Osonament -amb el suport de Naura Fundació Caixa Manlleu i BBVA-, arriba als 20 anys i s'ha consolidat com una de les iniciatives d'art comunitari i salut mental amb més trajectòria de Catalunya. En un acte al Centre Cívic Joan Triadú de Vic on van assistir unes 200 persones, va servir per a commemorar la fita i inaugurar l'exposició de la 20a edició del projecte.
Després de dues dècades, Parelles Artístiques ha implicat a més de 2.000 artistes i ha propiciat a la creació de més d'un miler d'obres. També ha organitzat prop de 200 exposicions i ha arribat a 19 comarques catalanes consolidant una xarxa formada per més de 30 entitats de salut mental. Tanmateix, la iniciativa ha fet possible centenars de relacions humanes nascudes a través de l'art i ha contribuït a combatre l'estigma associat als problemes de salut mental.
La 20a edició
La 20a edició de Parelles Artístiques compta amb la participació de 148 artistes de 10 entitats de salut mental procedents de 13 comarques catalanes. L'exposició reuneix 72 obres creades a partir del procés compartit entre parelles artístiques i es podrà visitar al Centre Cultural Joan Triadú de Vic fins al 20 de setembre. La mostra convida la ciutadania a descobrir no només les obres creades, sinó també els processos, les relacions i les històries compartides que han convertit Parelles Artístiques en un referent de la cultura comunitària i la salut mental a Catalunya.
El projecte posa de manifest els beneficis en àmbits com la recuperació de la identitat, l'expressió emocional, la creació de vincles, el sentiment de pertinença, la participació comunitària i la millora del benestar en la vida quotidiana.