El Lluçanès brilla amb el Cantilafont

El Castell d'Olost ha esdevingut l'escenari de la 12a edició del festival Cantilafont, on circ, música, paisatge i gastronomia es donen la mà per fer brillar la comarca del Lluçanès. Gairebé 3.000 persones han passat per la cita d'enguany -1.200 divendres i 1.500 dissabte-, on s'ha pogut veure 13 propostes com Nyandú, Anna Andreu, Cia. Manolo Alcántara, Fillas de Cassandra, El Petit de Cal Eril o Fades, entre altres.
L'edició 2026 consolida un model cultural singular que reivindica el territori no només com a escenari on passen coses, sinó com a punt de partida des d'on en neixen. Enguany, el relat del festival s'ha inspirat en el camp, en els cicles de la natura i en la paciència de qui prepara la terra abans de sembrar. Així, el Cantilafont ha defensat la cultura com una llavor que alimenta la creativitat, el pensament crític i la cohesió social amb una programació que ha combinat les arts escèniques amb una mirada contemporània que aposta pel risc, el talent i la descoberta.
La vinculació amb el territori també s'ha fet present amb la proposta gastronòmica del festival, elaborada per restaurants i productors del Lluçanès i l'espai Recoopera, que ha comptat amb una xerrada dedicada als reptes dels petits festivals i en la manera de com aquests creixen sense renunciar a la seva essència.
L'organització del Cantilafont valora positivament la 12a edició, i el festival es consolida en el model de proximitat, sostenibilitat i qualitat artística arrelada al territori.