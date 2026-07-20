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Festival Nits de Cinema Oriental de Vic: aquest és el palmarès de la 23a edició

Cultura i Mitjans

  • Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026. -

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Publicat el 20 de juliol de 2026 a les 13:06
Actualitzat el 20 de juliol de 2026 a les 13:09

Després de sis dies de marató cinèfila, el Festival Nits de Cinema Oriental de Vic ha posat punt final a la seva 23a edició i ha anunciat les pel·lícules guanyadores dels premis del públic i de la crítica.

La premsa acreditada del certamen ha escollit el millor film de la Secció Oficial a concurs atorgant el reconeixement a l'anime japonès The Last Blossom, de Mugita Kinoshita, una peça plena de sensibilitat al voltant d'un vell yakuza que, dins de la seva cel·la, comença a dialogar amb l'únic ésser viu que l'acompanya: una flor.

 

  • Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.

Al mateix temps, els espectadors del festival han escollit The Way We Talk com a la millor pel·lícula de la 23a edició. Els films d'Adam Wong -que també ha obtingut el Gran Premi del Jurat- és una aproximació a la realitat de tres amics sords i a la manera com es comuniquen amb el món. Tanmateix, El noi lleó 2 i The Last Blossom, han quedat en segona i tercera posició respectivament. El jurat del FesNits també ha atorgat una menció especial a la coreana Boss, de Ra Hee-chan.

El director del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, Quim Crusellas, destaca la bona sintonia entre equip, públic, institucions i patrocinadors, que fan del certamen "una gran família".

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