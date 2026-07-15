Del 14 al 19 de juliol, la ciutat de Vic acull la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. La nit inaugural, celebrada dimarts al vespre a la Bassa dels Hermanos, ha estat marcada pel protagonisme de la cultura tailandesa amb danses tradicionals, una exhibició de muay thai, gastronomia d'aquest país asiàtic i la projecció de la pel·lícula 4 Tigers.
Fotos: Tailàndia protagonitza la nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026
Cultura i Mitjans
ARA A PORTADA
-
Cultura i Mitjans El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, un refugi climàtic i futbolístic Irene Giménez Vinyet
-
Cultura i Mitjans Fotos: Tailàndia protagonitza la nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026 Oriol Clavera
-
Cultura i Mitjans Les «joies ocultes» del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026 Irene Giménez Vinyet | FesNits
-
Societat Commoció a Manlleu per la mort dels dos germans bessons ofegats al riu Ter Irene Giménez Vinyet
-
- Oriol Clavera
- Fotoperiodista
Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 12:13
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 12:39
- Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026. -
- Oriol Clavera
Et pot interessar
- Cultura i Mitjans Arrenca una nova campanya d'excavacions arqueològiques al Camp de les Lloses de Tona
- Cultura i Mitjans Vic inicia la nova temporada d’«A flor de pell» a les Adoberies per posar en relleu l’herència dels pellaires
- Cultura i Mitjans Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 10, 11 i 12 de juliol
- Cultura i Mitjans Vic suspèn el castell de focs i els correfocs de Festa Major per l'alt risc d'incendi
- Cultura i Mitjans Pelat i Pelut oferiran un últim concert a Folgueroles
- Cultura i Mitjans Els actes imprescindibles de la darrera setmana de la Festa Major de Vic