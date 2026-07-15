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Fotos: Tailàndia protagonitza la nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026

Cultura i Mitjans

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Publicat el 15 de juliol de 2026 a les 12:13
Actualitzat el 15 de juliol de 2026 a les 12:39

Del 14 al 19 de juliol, la ciutat de Vic acull la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental. La nit inaugural, celebrada dimarts al vespre a la Bassa dels Hermanos, ha estat marcada pel protagonisme de la cultura tailandesa amb danses tradicionals, una exhibició de muay thai, gastronomia d'aquest país asiàtic i la projecció de la pel·lícula 4 Tigers.

  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: exhibicions de danses tradicionals tailandeses.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: exhibició de muay thai
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: els dolços de Lluc Crusellas.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: el director del certamen, el cònsol tailandès i l'alcalde de Vic.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: paraules d'agraïment del cònsol de Tailàndia.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026: parlament d'Albert Castells, alcalde de la ciutat.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026.
Oriol Clavera
  • Nit inaugural del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2026. -
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