El Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, un refugi climàtic i futbolístic

Com ja és tradició, a les vuit del vespre, puntuals, desenes de nitòmens -tal com s'anomenen els fidels seguidors del FesNits- fan cua a les portes de la Bassa dels Hermanos de Vic. El motiu? L'arrencada de la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental amb una nit inaugural amb protagonisme de la cultura tailandesa. Es palpa a l'ambient que hi ha ganes del certamen, que durant sis dies projectarà 44 pel·lícules procedents d'una desena de països diferents amb estrenes mundials, internacionals i estatals. Tampoc hi faltaran les activitats que acompanyen el festival, com l'esperat Karaoke, la Quina musical o una exposició de màscares al Centre Cívic Joan Triadú.
Els films són els protagonistes del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, però també la cultura i la gastronomia. I, per descomptat, les nits a la Bassa com la d'aquest dimarts, que a més d'acollir la tradicional nit inaugural també s'ha convertit en un refugi climàtic -la calor empeny fort a la capital d'Osona- i com a refugi futbolístic per a totes aquelles persones que han volgut defugir del partit entre la selecció espanyola i la francesa a les semifinals del Mundial.
Tailàndia, amb tots els seus vessants culturals, ha protagonitzat la primera jornada a la Bassa amb una exhibició de danses tradicionals i de muay thai, així com un sopar preparat pel restaurant Mas Monells basat en la gastronomia d'aquest país asiàtic.
Qui no ha volgut perdre's la inauguració de la cita ha estat cònsol i conseller de l'ambaixada de Tailàndia, Athikarn Khonwai, que ha pres possessió del càrrec recentment i, casualment, el seu primer acte públic ha estat la inauguració del FesNits: "No podia imaginar-me un de millor lloc que la bonica ciutat de Vic per estrenar-me". Khonwai ha volgut posar de manifest que "el cinema té un poder especial i ens ajuda a comprendre altres cultures" i ha remarcat que "a pesar de les nostres diferències, compartim moltes coses".
Per la seva banda, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha lloat el certamen i ha dit que "la ciutat no seria la mateixa sense el festival": "El FesNits representa fusió de gastronomia, cultura, economia i turisme, i una oportunitat i una finestra oberta a l'Àsia per donar a conèixer la Vic al món".
La pel·lícula escollida per donar el tret de sortida a les nits a la Bassa ha estat la comèdia d'acció tailandesa 4 Tigers, un film de Kongkiat Komesiri que suposa "una alenada d'aire fresc en el cinema de gènere del país, que segueix les passes de grans clàssics contemporanis com Ong Bak, dels mateixos productors", tal com detallen des del Festival Nits de Cinema Oriental.
El certamen s'allargarà fins al diumenge 19 de juliol i, en el marc d'aquest, enguany s'entregarà dos Premis Honorífics, una a l'actriu neerlandesa Saskia van Rijswijk; i l'altra a l'actor Lo Mang -conegut també com a Johnson Law o Lo Meng-, cèlebre per haver format part dels Venoms -grup d'artistes marcials- que compta amb una filmografia de més d'un centenar de títols. Al mateix temps, la 23a edició retrà homenatge a una icona de la cultura pop en català: Doraemon.